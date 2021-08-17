+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Российские таможенники задержали грузовик, везший белорусские сигареты в Афганистан

Афганская фирма-получатель, указанная в транспортных документах, отрицает причастность к закупке сигарет из Беларуси.

Автомобиль, принадлежащий белорусскому перевозчику, был остановлен смоленскими таможенниками в Краснинском районе Смоленской области. Как сообщили в пресс-службе Смоленской таможни, согласно представленным водителем документам в грузовом отсеке автомобиля из Беларуси в Афганистан перевозилось 680 тысяч пачек белорусских сигарет стоимостью $226 500, пишет gazetaby.com
Российские таможенники через посольство РФ в Афганистане выяснили, что указанная в сопроводительных документах время фирма-получатель в настоящее неактивна и ранее занималась экспортом и импортом сельскохозяйственной продукции и сухофруктов.

— Учредитель фирмы-получателя отверг причастность компании к закупкам и транспортировке табачной продукции из Беларуси, — говорится в сообщении таможни. — Таким образом, имеются основания полагать, что в таможенные органы представлены подложные сведения относительно получателя товарной партии, с целью реализации товара без акцизных марок.     

Напомним, что ранее литовские таможенники задержали на границе белорусских сигарет на сумму в 2,2 миллиона евро.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]