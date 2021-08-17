Стипендию U4Belarus — SALT (Support for Advanced learning and training) предоставят белорусским студентам, которые уже обучаются в университетах Литвы, Латвии, Чехии и Польши или абитуриентам вузов этих стран в 2021/22 и в 2022/23 учебных годах.





Как сообщили на сайте eu4belarus.info стипендию могут получить те студенты, который «пострадали от репрессий и были вынуждены уехать из Беларуси (приоритетный критерий), испытывают материальные затруднения или не имеет достаточно средств для проживания в одной из четырех указанных стран, имеют инвалидность». Для этого подать заявку до 6 сентября и приложить подтверждающие документы.





Размер стипендии — 450 евро в месяц, с сентября по июнь, на весь период обучения по программе бакалавриата или магистратуры. Всего распределят 150 таких стипендий. Максимальный срок поддержки — 4 года.





Также дополнительно предусмотрена единовременная компенсация дорожных расходов.





«Программа реализуется в партнерстве с правительствами Латвии, Литвы, Польши и Чехии и финансируется Европейским союзом в рамках пакета специальных мер «EU4Belarus: солидарность с народом Беларуси». Эти меры были приняты в ответ на политический кризис, развернувшийся после президентских выборов в Беларуси. Цель программы — содействовать укреплению устойчивости ради расширения гражданских прав и возможностей и устойчивого экономического роста в Беларуси», — сообщили на сайте eu4belarus.info.





О результатах конкурса объявят не позднее 26 сентября.





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