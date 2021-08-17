Лукашенко поручил передать дела о банкротстве из судов в правительство и исполкомы
Александр Лукашенко на совещании 17 августа поручил начать отход от судебного сопровождения всех этапов рассмотрения дел об экономической несостоятельности (банкротстве).
Это связано с тем, что, по его мнению, суды перегружены несвойственными вопросами — «завалили суды разного рода проблемами экономического характера, спорными вопросами, связанными с экономикой».
«Координирующая роль в вопросах финансового оздоровления окончательно сосредоточится в правительстве, отраслевых органах власти и исполкомах», — заявил Лукашенко.
Суды же должны стать последней инстанцией рассмотрения банкротств, куда будет доходить только малое количество таких дел, считает он.
13:51 17/08/2021
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