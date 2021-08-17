Пока власти пытаются помочь “избранным” предприятиям, кризис в реальном секторе угрожает вернуть страну в девяностые.





Независимый аналитик Сергей Чалый рассказал euroradio.by , что новый кризис будет означать для обычных людей, чем страшны санкции и спасёт ли экономику почти $1 млрд, который Беларусь может получить от МВФ безвозмездно.





Из-за помощи избранным пострадают все остальные

Эксперт считает, что власти пытаются влить в экономику деньги в обход Нацбанка.





— Сейчас вопрос не в том, будет ли кризис, а в том, по какому сценарию он будет развиваться. Будет ли будущий кризис проходить по финансовому каналу или по каналу предприятий реального сектора.





Кризисы, к которым мы привыкли, были связаны с проблемами банковской сферы. За последние полгода стало понятно, что Нацбанк будет твёрдо настаивать на стабильности финансового сектора, считая это главной ценностью.





Скорее всего, мы будем иметь дело с тем, что, не имея возможности убедить или заставить Нацбанк создавать необходимое количество денег в экономике для убыточных предприятий реального сектора, будут использоваться другие механизмы.





К таким механизмам относится не только увеличение дефицита бюджета, но и увеличение эмиссии облигаций Банка развития. Результатом станет то, что сектора экономики или части этой экономики — государственная и частная — будут ещё сильнее расходиться. Некоторое послабление для предприятий государственного сектора будет скомпенсировано ужесточением денежно-кредитной политики Нацбанка, которая работает для всех.





Банк развития — единственный канал, который Нацбанк не контролирует до конца. Ему не дали этого политически сделать в предыдущие годы. Действия Нацбанка будут ухудшать ситуацию финансового положения предприятий всех секторов, но бюджет будет пытаться своими руками помогать избранным.





Возврат к дикой ситуации девяностых годов

По мнению Сергея Чалого, на этот раз кризис будет расширяться в реальном секторе.





— Главные факторы, за которыми нужно следить, — общая задолженность предприятий друг перед другом, динамика кредиторской и дебиторской задолженностей.





Задолженности в последние месяцы, пускай не очень сильными темпами, но демонстрируют тревожную тенденцию. Растёт одновременно и дебиторская и кредиторская задолженность.





При этом довольно слаб внутренний рынок. Мы по-прежнему имеем инвестиционную и потребительскую рецессию внутри страны. И только внешний сектор сколько-нибудь оказывает поддержку экономическому росту.





Примерно две трети экономического роста приходится на внешний сектор. Ещё примерно треть обеспечивается низкой базой прошлого года. Она тоже постепенно сходит на нет. Динамика роста приближается к нулю, если брать помесячно, а не год к году.





Результатом кризиса, проходящего в основном в канале реального сектора, будет то, что мы, скорее, увидим возврат не к нулевым годам, а, может, проявлениям более ранним. Когда были кризисы неплатежей среди предприятий — это не означало, что они прекращали свою финансовую и производственную деятельность. Из прошлого мы знаем, что деньгами может быть что угодно.





Вместо реальных расчётов между предприятиями могут возникнуть схемы взаимозачётов долгов. Вы производите что-то. У контрагента нет денег, чтобы вам заплатить. Ему в свою очередь должен ещё кто-то. И появляются схемы, когда по цепочке обеспечивается расшивка этих неплатежей.





Вопрос, будут ли эти зачёты санкционированы на самом верху, потому что Нацбанк давно запретил такого рода вещи делать. Это, по сути, признание эмиссии, которая состоялась не в банковской сфере. Это возврат к дикой ситуации девяностых годов, когда фактически мини-эмиссионными центрами становятся сами коммерческие предприятия.

Чем новый кризис угрожает обычным людям?

— Если денежные суррогаты будут возвращаться в систему расчётов между предприятиями, живых денег у этих предприятий на счету, чтобы платить вам зарплату целиком, просто не будет.





Анекдотичные примеры: “Вот вам наша колбаса, носки, вот мы выдадим зарплату частично продукцией нашего предприятия. Или выдадим талоны на питание в нашей столовой”. Ровно так же, как неденежные формы расчёта будут появляться между предприятиями, они будут проникать в расчёты с работниками.





Зарплату в виде денег может сменить продукция предприятий / Еврорадио

Будут образовываться стихийные биржи, рынки, когда народ будет сам выполнять функции отделов сбыта. То, что можно будет продать, будут пытаться продавать между собой на каких-то рыночках. А что остаётся делать в такой ситуации?

Из-за санкций партнёры уже уходят “от греха подальше”

— Главной угрозой такого рода санкций [финансовых. — Еврорадио] является то, что они устроены довольно сложно. Они очень разные у разных стран, могут толковаться и узко, и широко. Американские санкции по преимуществу именно так и построены. Они будут следить за попытками устраивать схемы по обходу санкций и карать тех, кто будет помогать в создании такого рода механизмов. Это широкая формулировка. Под вторичный гнев может попасть кто угодно.





Очень дорого и сложно разбираться в том, является ли конкретная деятельность, сотрудничество с белорусской банковской системой, реальным сектором и так далее — санкционным.





Украина хочет покупать нефтепродукты Беларуси, но уже есть проблемы с расчётами

Мы видим, что 90 процентов кейсов, когда сообщают об отказе в проведении банковских платежей, — это именно такие кейсы. Просто от греха подальше.





Санкции Великобритании, которая является важнейшим финансовым центром, перекрывают канал получения иностранной валюты либо путём синдицированных займов иностранных банков [один крупный займ, который взят в нескольких банках. — Еврорадио], либо размещения еврооблигаций. Для финансового сектора это очень болезненно.





Плюс дамоклов меч повешен США не только путём контроля за долларовыми активами, но и за расчётами в долларах. Пока серьёзной угрозы в этом нет, несмотря на признаки секторальных санкций: “Беларуськалий” там упомянут, но не упомянута, например, БКК [которая продаёт продукцию “Беларуськалия”. — Еврорадио].





Пока это механизм, который направлен на то, чтобы белорусские власти “одумались”. Это призрачная вероятность, но она должна оставляться, и названы даже шаги, которые нужно сделать, чтобы вопрос о снятии санкций мог обсуждаться.





Во всех остальных случаях фактически нарисована дорожная карта: что будет на протяжении следующих месяцев, если вы будете продолжать упорствовать в своём нерациональном поведении по отношению к собственному населению и к странам-соседям.





$1 млрд от МВФ не решит проблемы Лукашенко

Решение МВФ о распределении Беларуси SDR почти на $1 млрд вступит в силу 23 августа. Несмотря на инициативы по блокировке доступа Беларуси к этим средствам, МВФ своё решение пока не отменяет.





— Почему МВФ так делает, мне сложно сказать. Читал на “Блумберг”, что максимум, что может сделать США, несмотря на свой вес в МВФ, — это не дать возможность получить эти деньги в долларах. Может быть, даже в евро сложно будет их получить. Но возможно получение в других валютах. И эти деньги могут пойти на увеличение ЗВР.





МВФ пока не отказывается выдать властям Беларуси 1 миллиард долларов

Спасут ли они белорусскую экономику? Примерно на треть года, потому что обстоятельства с нашим платёжным балансом таковы, что ежегодно нужно около 3 млрд долларов. Именно поэтому Лукашенко на “Большом разговоре” говорил, что вот у нас осталась часть неиспользованного кредита из линии, которая выделялась на строительство АЭС. То есть он ищет, эти деньги ему отчаянно нужны.





Временное облегчение будет отмечено. С очередным докладом выступит министр экономики Червяков или Головченко и скажет, как критики оказались посрамлены.





И буквально через пару месяцев они станут в свою привычную позу просителя. Всерьёз это ничего не меняет. Нет такого потока денег, который решил бы проблемы Лукашенко.