



Согласно данным специализированного ресурса Dou.ua, за август 2020-го – январь 2021-го года штат EPAM Ukraine вырос на 2 тысячи человек. За февраль – июль текущего года, в течение которых был открыт офис в седьмом по счету украинском городе (Ивано-Франковске), в компанию трудоустроились еще 1,3 тыс. специалистов.





По состоянию на начало августа 2021 года в центрах разработки компании, основанной и возглавляемой Аркадием Добкиным, работало 11,6 тысячи человек. EPAM Ukraine по-прежнему возглавляет список крупнейших работодателей в украинской IT-отрасли, опережая ближайшего преследователя SoftServe на более чем 2 тысячи человек.





Прогнозируется, что в ближайшее время штат EPAM Systems в Украине вырастет еще больше, чем за последний год. Согласно информации Dou.ua, EPAM Ukraine является сейчас абсолютным лидером в местной IT-отрасли по открытым вакансиям – руководство компании ищет в офисы еще 3,8 тысячи человек.





Можно предположить, что часть новых вакансий будет закрыта за счет специалистов из Беларуси, где EPAM Systems и лично ее основатель, награжденный в свое время медалью «За трудовые заслуги», недавно подвергся жесткой критике со стороны Лукашенко.





Тогда известный IT-бизнесмен заметил, что компания «не собиралась уходить из Беларуси», «пока нас не вынудят страну покинуть».





EPAM Systems — не единственная IT-компания с белорусскими корнями в Украине, штат которой заметно вырос за последний год. В топ-50 крупнейших работодателей в украинской отрасли входит команда Andersen, сооснователем которой является белорус Александр Хомич.





За последний год в ней трудоустроился 261 человек и по своему штату (811 сотрудник) компания занимает 33-е место. И Andersen хотела бы видеть в своих рядах еще 160 человек.



