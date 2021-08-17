Безос подал в суд на NASA

Blue Origin обвинила NASA в "незаконной и ненадлежащей оценке" ее предложений во время проведения тендера.





Blue Origin: "Мы убеждены, что проблемы, выявленные в этой закупке, и ее результаты должны быть решены для восстановления справедливости, создания конкуренции и обеспечения безопасного возвращения Америки на Луну".





Компания Безоса заявила, что в заключенном договоре существуют "серьезные проблемы", и назвала его несправедливым.





При заключении соглашения со SpaceX в NASA сообщили, что текущий бюджет космического агентства не позволяет ему выбрать две компании, ведь Конгресс предоставил лишь 850 млн долларов из предполагаемых 3,3 млрд для реализации проекта.





NASA должно предоставить ответ на судебный иск к 12 октября.





Между тем в SpaceX пока не комментирует иск.





Ранее бизнесмен-миллиардер Джефф Безос предложил покрыть расходы NASA на сумму до 2 миллиардов долларов в обмен на контракт для его компании Blue Origin на изготовление лунного посадочного модуля.





Правительство Соединенных Штатов отклонило предложение бизнесмена-миллиардера и основателя компании Blue Origin Джеффа Безоса на изготовление и обслуживание космического модуля для полета на Луну.





Космическая компания Blue Origin миллиардера Джефф Безос официально оспаривает контракт на 2,9 млрд долл на доставку людей на Луну, который NASA заключила со SpaceX Илона Маска.





Компания Blue Origin заявила в понедельник, что подала протест в Федеральное правительственное управления, обвинив NASA в том, что то в последнюю минуту изменило приоритеты.





Руководитель Blue Origin Смит заявил, что в NASA согласовывали стоимость контракта с SpaceX. По его словам, обсуждений с другими компаниями не было.





Американское космическое агентство NASA заявило о приостановлении действия контракта стоимостью 2, 9 млрд долл на доставку людей на Луну, заключенного с SpaceX Илона Маска.