







По состоянию на 10 августа поставки картофеля из Беларуси в Россию взлетели в 11 раз — с 8,3 тысячи тонн год назад до 94,3 тысячи тонн. Об этом свидетельствуют данные Россельхознадзора, сообщение опубликовано на сайте ведомства.





Еще год назад по этому параметру Минск, нынешний лидер, уступал Азербайджану (68,8 тысячи тонн) и Армении (21,2 тысячи тонн), пишет Лента.Ру. Эти республики также увеличили экспорт в Россию за год, но только на 23 и 38 процентов соответственно. В целом же ввоз картофеля в Россию из стран СНГ вырос в два раза — с 102,2 тысячи тонн до 210,5 тысячи.





Помимо него, Беларусь более чем в два раза увеличила поставки лука в Россию — с 658 тонн до 1,4 тысячи тонны, а также краснокочанной капусты. На данный момент она оказалась лидером в поставках моркови (57 тысяч тонн), огурцов (19 тысяч тонн) и белокочанной капусты (29 тысяч тонн).





Если смотреть по другим категориям товаров, то крупнейшим из стран СНГ поставщиком томатов в Россию стал Азербайджан (114 тысяч тонн), абрикосов — Армения (34 тысячи тонн), репчатого лука (61 тысяча тонн), арбузов (44 тысячи тонн) и дыни (28 тысяч тонн) — Казахстан. По яблокам всех обошла Молдавия (113 тысяч тонн), а по черешне — Узбекистан (24 тысячи тонн).





Ранее российские садоводы заявили, что программа импортозамещения в отрасли находится под угрозой, возможны и массовые банкротства, если не ограничить импорт дешевых яблок, например, из Молдавии и Ирана. По их словам, российские фермеры конкуренцию выдержать не смогут.





В июне картофель называли одним из самых подорожавших продуктов с начала года. На тот момент цены на него взлетели на 80 процентов. В конце июля Россельхознадзор не исключил, что запретит его поставки из Азербайджана.