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Мингорисполком продает акции компании, строившей Дворец Независимости

Мингорисполком выставил на продажу принадлежащие столице акции ОАО «Минскпромстрой»


Компания известна тем, что принимала участие в строительстве многих знаковых для Минска объектов  Напрнимер, Дворец Независимости Республики Беларусь, Национальный аэропорт «Минск-2» Многопрофильный культурно-спортивный комплекс «Минск-Арена», общественно-торговый центр «Столица», учебно-тренировочный центр фристайла, автовокзал «Центральный». 

— Аукцион назначен на 22 сентября, он пройдет в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», пишет blizko.by. К продаже предлагаются 536 акций, или 0,03 % уставного фонда ОАО «Минскпромстрой». Размер уставного фонда акционерного общества составляет 30 905 160 рублей. Стартовая цена продажи пакета акций – 26 285,44 рубля, — сказал председатель комитета «Минскгоримущество» Сергей Желудкович «Минск-Новостям».
 
 
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