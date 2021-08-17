Фото: цены на газ подскочили до максимума (Getty Images)





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные торгов на ICE Futures.





"Оператор ГТС Украины" выставлял твердые дополнительные мощности в объеме 15 млн куб. м в сутки. "Газпром" выкупил только 0,65 млн в сутки.





До этого "Газпром" всегда бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину.





Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что "Газпром" отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.





Отметим, 2 августа российский газовый монополист "Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности Украины. "Оператор ГТС Украины" выставлял твердые дополнительные мощности на четвертый квартал 2021 года в объеме 9,8 млн куб. м в сутки.





Напомним, российский "Газпром" 27 июля вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август.





После этого цены на газ на европейском хабе TTF достигли уровня 500 долларов за тысячу кубометров.