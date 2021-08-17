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Железная дорога в аэропорт: министр транспорта рассказал, что происходит

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1», что строительство железной дороги в Национальный аэропорт Минск сейчас в стадии проектирования.

По словам Авраменко, ведомство готовит соответствующие проекты и расчеты.

Нам нужно примерно два года на проектирование этого участка железной дороги», — уточнил он.

Министр отметил, что в первую очередь речь идет о дополнительном пути, который будут проектировать к основному. Это должно не только решить вопрос пуска электрички в Национальный аэропорт, но и в целом увеличить пропускную способность минского железнодорожного узла, транзитного направления с запада на восток, а это практически половина проекта. 

Авраменко рассказал, что параллельно с проектированием прорабатывают сейчас и источники финансирования. Рассматривают и кредиты банка, и сотрудничество с китайскими партнерами.

Стоимость железной дороги в аэропорт пока не называют. Сумма будет понятна после разработки проектно-сметной документации.
OL
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