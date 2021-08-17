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Минск ищет замену европейским кредитам на реконструкцию крупных автодорог

Беларусь ищет замену европейским кредитам на финансирование реконструкции и ремонта автодорог, заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник.


"Для нас важно дальнейшее движение по крупным инвестиционным проектам. Это автомобильная дорога М-3 Минск-Витебск на участке до Плещениц. Автомобильная дорога Р-46 от Лепеля до Полоцка со строительством обхода и нового моста. Автомобильная дорога М-7 Минск - граница с Литвой. Вот эти основные проекты, по которым у нас были подписаны кредитные соглашения с европейскими банками. Мы сегодня должны найти замену этого финансирования", - отметил Авраменко. 

Он уточнил, пишет interfax.by, что по этим проектам уже  готова проектно-сметная документация.

Министр рассказал, что по ним ведутся переговоры с Евразийским банком развития и Эксимбанком Китая. 

"Сумма на те проекты, которые я назвал - около полумиллиарда долларов", - пояснил он.

Также Авраменко сообщил, реконструкцию каких дорог ведомство намерено завершить до конца года. 

"Мы в этом году завершим реконструкцию дороги Р-53 от Минска до Смолевичей. Это новая бетонка будет у нас. Завершим реконструкцию дороги Р-23 Минск-Микашевичи на участке от Слуцка до Солигорска", - сказал он. 

Кроме того, уточнил министр, в стране идёт ремонт 13 мостовых сооружений. 
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