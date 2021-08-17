Минск ищет замену европейским кредитам на реконструкцию крупных автодорог
Беларусь ищет замену европейским кредитам на финансирование реконструкции и ремонта автодорог, заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в эфире телеканала "Беларусь 1" в понедельник.
"Для нас важно дальнейшее движение по крупным инвестиционным проектам. Это автомобильная дорога М-3 Минск-Витебск на участке до Плещениц. Автомобильная дорога Р-46 от Лепеля до Полоцка со строительством обхода и нового моста. Автомобильная дорога М-7 Минск - граница с Литвой. Вот эти основные проекты, по которым у нас были подписаны кредитные соглашения с европейскими банками. Мы сегодня должны найти замену этого финансирования", - отметил Авраменко.
Он уточнил, пишет interfax.by, что по этим проектам уже готова проектно-сметная документация.
Министр рассказал, что по ним ведутся переговоры с Евразийским банком развития и Эксимбанком Китая.
"Сумма на те проекты, которые я назвал - около полумиллиарда долларов", - пояснил он.
Также Авраменко сообщил, реконструкцию каких дорог ведомство намерено завершить до конца года.
"Мы в этом году завершим реконструкцию дороги Р-53 от Минска до Смолевичей. Это новая бетонка будет у нас. Завершим реконструкцию дороги Р-23 Минск-Микашевичи на участке от Слуцка до Солигорска", - сказал он.
Кроме того, уточнил министр, в стране идёт ремонт 13 мостовых сооружений.
07:40 17/08/2021
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