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Белстат засекретил статистику на 14,5 миллиардов долларов

Одним из ответов Минска на санкции стало то, что впервые в полугодовом отчете Белстат не опубликовал статистику по десяткам товарам. Пропали пять разделов, совокупный экспорт по которым в 2020 году составил 14,5 млрд долларов.

Белстат засекретил статистику на 14,5 миллиардов долларов
Во всех исчезнувших разделах присутствуют физические и денежные объемы поставок и страны назначения экспорта-импорта товаров, которые так или иначе затронули или могут затронуть секторальные и индивидуальные санкции, введенные в отношении белорусских отраслей и компаний Евросоюзом, США и другими странами.

В частности, пишет Ежедневник, в разделе V «Минеральные продукты» до недавнего времени обнародовались данные по экспортно-импортным поставкам нефти и нефтепродуктов, в разделе VI «Продукция химической и связанной с ней отраслей промышленности» - по калийным и прочим удобрениям.

Нет больше на официальном сайте во внешнеторговой статистике Белстата раздела VII «Пластмассы и изделия из них; каучук, резина и изделия из них», раздела XVI «Машины, оборудование и механизмы; электротехническое оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности» и раздела XVII «Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование».

В разделе VII, например, фигурировала внешнеторговая статистика, в том числе, по шинам «Белшины», которая с лета этого года вновь находится под санкциями США. В разделе XVI присутствует информация по продукции того же ВПК, а в разделе XVII освящается внешняя активность автомобилестроительных предприятий, включая МЗКТ и БелАЗ.

Так как указанные разделы внешнеторговой статистики распространяются на гораздо большую массу продукции, то и она исчезла из поля зрения аналитиков и общества. Теперь, если возникнет интерес, невозможно также узнать, сколько было продано-куплено мыла, шампуней, спичек, контрацептивов, плугов и борон, холодильников, велосипедов и десятков других товаров.
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