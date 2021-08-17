На чем экономят белорусы?

Команда Picodi.com поделилась с Thinktanks.by опросом, проведенным среди белорусских покупателей с целью узнать, как они относятся к распродажам, и выявить самые популярные способы сэкономить.

На чём мы экономим

Пандемия вынудила многих беларусов экономить: 75% опрошенных признались, что в течение последнего года они чаще, чем ранее, покупали товары на распродаже. Продукты, одежда и обувь, косметика и парфюмерия — вот товары, которые чаще всего покупают по акции. Реже всего на распродажах покупатели ищут украшения, лекарства и автомобили (или автозапчасти).





Покупку некоторых товаров белорусы готовы отложить в ожидании снижения цены. Прежде всего, это электроника и бытовая техника (89%), одежда и обувь (83%), косметика и парфюмерия (80%) и украшения (80%).









А есть товары, которые белорусы предпочитают купить здесь и сейчас вне зависимости от цены. Среди них лекарства (67%), продукты (55%), доставка еды (49%), товары для детей (46%) и зоотовары (45%).

Почему белорусские потребители покупают товары по акции?

Мужчины (51%) и женщины (60%) сошлись во мнении, что благодаря скидкам и акциям можно хорошо сэкономить. Также покупатели отметили, что на распродажах они могут познакомиться с новыми брендами и товарами. Третьим по популярности ответом среди обоих полов (40% женщин и 45% мужчин) было утверждение, что изначальная цена слишком завышена, поэтому они выбирают товары со скидкой.





Не все однако предпочитают покупать на распродажах. 21% мужчин и 8% женщин не покупают по акции, потому что, по их мнению, товары хорошего качества стоят своей цены. 4% женщин и 10% мужчин совершают покупки, не задумываясь о цене. В то время как некоторые покупатели опасаются, что продукция со скидкой — это неактуальные товары или худшего качества. Порой случается, что беларусы не пользуются вещами, купленными на распродаже.

Топ‐5 покупок, которые отправляются в мусорку или пылятся на полках:

Одежда и обувь.

Косметика и парфюмерия.

Продукты.

Спорттовары.

Книги.

Экономия по-белорусски

Есть много способов сэкономить деньги, поэтому мы спросили у беларусских покупателей, как они находят товары со скидками и узнают об акциях и распродажах. Купонные сервисы — самый популярный метод экономии, к которому прибегают белорусы.









13% опрошенных знают об этих сервисах и пользуются ими регулярно, а 29% пользуются иногда. 17% анкетированных указали, что знают о купонных сервисах, но не пользуются ими, а 41% не знают, что это.





На втором месте оказались сайты сравнения цен: 9% анкетированных регулярно ими пользуются, 32% — иногда, 22% опрошенных беларусов знают, но не используют, а 37% не знают о них.





Третий по популярности способ сэкономить — это отдел с продуктами с коротким сроком годности. Регулярно заглядывают туда 5% беларусских покупателей, а 29% — время от времени. При этом 30% знают об этих отделах, но не покупают там, а 36% не слышали о них.





Меньшей популярностью среди беларусских потребителей пользуются приложения для покупки нераспроданных блюд (76% опрошенных не знают, что это), плагины для браузера (73%), каталоги магазинов (72%) и кешбэк сервисы (36% не знают о таких сервисах, а 34% слышали, но не пользовались ими).

Что белорусы думают о рекламе

Как беларусы относятся к получаемой ими рекламе? Опрос показывает, что 12% думают, что рекламы совсем немного, а большая часть анкетированных (56%) считает количество рекламы приемлемым. При этом 32% говорят, что рекламы слишком много.









Чаще всего белорусы получают рекламу через пуш-уведомления от приложений на телефоне — в среднем 21 в неделю. На втором месте оказались электронные письма (20 в неделю). Замыкают тройку лидеров пуш-уведомления в браузере — потребители видят их в среднем 15 раз в неделю. Реже всего беларусы получают рекламу по смс и по почте (в виде рекламных листовок).

Методология

Исследование основано на интернет-опросе, проведённом в июле 2021 года.