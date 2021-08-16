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Лукашенко одобрил изменения в деятельность сферы такси

Проект указа предполагает введение регистрационных карт транспортного средства, карт допуска водителя, диспетчера автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении и диспетчера такси.

Александр Лукашенко одобрил предлагаемые Минтрансом поправки в работу такси,  сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко. 

"Мы фактически идем по пути Российской Федерации. Они применяют примерно аналогичные подходы к работе такси. Сегодня рынок до конца не урегулирован с точки зрения наличия транспортных средств, компаний, которые работают. Подразумевается все это делать в электронном виде. То есть будет электронная база с водителями, транспортными средствами", - заявил он.

"Это нелицензируемый вид деятельности. Если водитель хочет работать, у него должна быть заведена карточка учета, где будут фиксироваться все нарушения, прохождения технического осмотра транспортного средства, соответствие транспортного средства. Тем самым не будем допускать к перевозкам неопытных водителей", - добавил Авраменко.
Источник: belmarket.by
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