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ЕС намекнул, где ждут белорусский бизнес

Дипмиссия Евросоюза в Беларуси начала проект «Глубокое изучение процесса релокейта белорусских компаний по итогам последствий президентских выборов». Уже проводится интернет-опрос бизнесов по поводу возможного переезда из страны.



Вопросы составлены так, чтобы понять наиболее типичные проблемы при переезде именно в Украину. Также в соцсетях распространяется реклама этого опроса с фотографией старшего партнера юридической компании Conflict Lawyers Ксении Проконовой. Она также является эксклюзивным представителем упомянутого проекта ЕС на территории Украины.

По результатам опроса обещается оценить масштабы релокейта белорусского бизнеса, потребности компаний, возможности для ведения бизнеса, особенности взаимодействия с властями. Это касается не только Украины, но также Латвии, Литвы и Польши.
OL
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