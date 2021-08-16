Несмотря на рост ставок по валютным вкладам в июле, люди предпочли хранить деньги не в банках. Кроме отголоска панических настроений из-за возможности валютных ограничений, свою роль сыграл сезон отпусков и трата валютных накоплений.





В июле из банков забрали более $131 млн. А общий объем валютных вкладов в белорусских банках обновил минимум десятилетия и составляет сейчас $5,13 млрд.





По данным Нацбанка в июле 2021 вырос объем рублевых вкладов, а также рублевые остатки средств на карточках. Так, на 46,3 млн рублей вырос объем срочных рублевых вкладов, а остатки на карт-счетах и вкладах до востребования прибавили сразу 213,2 млн рублей, установив максимум года на уровне 3,28 млрд руб.





Это, вероятнее всего, связано с началом сезона отпусков и соответствующими выплатами, а также квартальными премиями. Аналогичный всплеск наблюдался по итогам марта 2021. Валютные вклады за месяц потеряли $131 млн. С начала года валютные вклады физлиц сократились на $721,7 млн или на 12,3%.





А с августа 2020, когда начался мощный отток валютных вкладов, их общее падение составило почти $2 млрд.









Что в итоге?

Сокращение валютных вкладов физлиц пока не останавливается. Насколько эффективным фактором их сдерживания будет повышение ставок по валютным вкладам выше 5% покажет статистика августа.





Пока люди сильнее реагируют на текущие экономические нужды (отпуска и траты сбережений), опасаются новых санкций против банков и громких заявлений белорусских чиновников. Рублевые депозиты стабилизировались на уровне майских значений, при этом сильно выросли рублевые средства на карточках.