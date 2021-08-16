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На глобальном рынке на 70% упали цены на пиломатериалы

За последние 14 недель пиломатериалы покинули занятые высоты в биржевых котировках, вернувшись к уровню около $500 за тысячу досковых футов. Это означает снижение на 70% с рекордного максимума в мае ($1711). Теперь трейдеры прогнозируют более низкие цены в ближайшие месяцы.


По оценке Мейса Маккейна, IT-директора Frost Investment Advisors, трейдеры вышли из панических покупок, а деревообработка — из огромного дефицита в отрасли. Все участники рынка пиломатериалов «вышли из крайностей».

Ситуация на рынке жилья определяет движение пиломатериалов, пишет Officelife.media. Когда в США разразился бум жилищного строительства, строительные компании изворачивались, чтобы заполучить пиломатериалы с запасом, опасаясь, что они закончатся.

Спустя время выяснилось, что население отказалось покупать дорогие дома, это и оказало давление на цены пиломатериалов.

Опрос трейдеров и производителей пиломатериалов выявил, что сегодня половина из них столкнулись с избыточными запасами, что тоже сбивает цены.

Прогноз на ближайшие несколько месяцев — колебание цен вблизи отметки $500. Через год возможен откат на $600 за досковый фут.

Более оптимистична команда сырьевых товаров BMO Capital Markets, которая исследовала цены на акции трех канадских лесопильных компаний, чтобы получить ожидаемую рыночную цену на пиломатериалы. Получилось $447 в 2022 году.


 
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