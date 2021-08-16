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Беларусь готова быстро реагировать на ограничения перевозок калийных удобрений через Литву

Беларусь готова оперативно реагировать на ограничения перевозок калийных удобрений через Литву, заявил журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в понедельник.


"У нас в феврале было подписано соглашение с Российской Федерацией. Мы фактически с февраля на российские порты перевезли порядка одного миллиона тонн нефтепродуктов. Соответственно, у нас есть альтернатива. Это порты Ленинградской области, Мурманска. Эти схемы наработаны. Поэтому будем очень оперативно реагировать на изменения либо введение каких-то дополнительных ограничений в части перевозки калийных удобрений", - сказал Авраменко. Его цитирует госагентство БелТА.

12 августа министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, пишет interfax.by, что продукция белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий" не будет перевозиться через Литву с декабря.

Поставки этих грузов, по словам министра, будут прерваны под влиянием санкции США в отношении Беларуси, которые распространяются и на "Беларуськалий". Белорусские удобрения составляют примерно треть всех грузов, которые следуют по Литовским железным дорогам и переваливаются через Клайпедский порт.

Александр Лукашенко на пресс-конференции 9 августа заявил, что республика готова переориентировать экспорт калийных удобрений в порты РФ, в частности в Мурманск.

"Политики (литовские - ИФ) сейчас хотят попасть себе в голову - закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические, калийные удобрения. Слушайте, ну мы поставим эти объёмы, в Мурманске загрузим. Это не вопрос", - сказал он.

Он отметил, что Беларусь готова "по Северному морскому пути кратчайшим путем" поставить эту продукцию в Китай и Индию, которые считает своими основными рынками.

Как сообщалось, 9 августа США объявили о введении санкций в отношении "Беларуськалия", ряда белорусских бизнесменов, 15 связанных с ними компаний и белорусского Абсолютбанка в связи с политической ситуацией в стране. Соответствующий указ опубликовала пресс-служба Белого дома.

Санкции в отношении "Беларуськалия" введены под предлогом того, что компания является одним из крупнейших государственных предприятий Беларуси и одним из крупнейших мировых производителей калийных удобрений, таким образом, став "источником незаконного богатства для режима".

Минфин США в свою очередь выпустил лицензию на осуществление сделок, необходимых для сворачивания сотрудничества с "Беларуськалием". В соответствии с документом, на это отведено 4 месяца. "Настоящей генеральной лицензией до 00:01 стандартного времени Восточного побережья (США) 8 декабря 2021 года разрешаются все операции и действия, запрещенные указом президента от 9 августа 2021 года, которые являются повседневными и необходимыми для прекращения сотрудничества с ОАО "Беларуськалий" или любым предприятием, в котором ОАО "Беларуськалий" прямо или косвенно владеет 50 или более процентами акций", - говорится в документе.

При этом предусмотрен запрет на заключение новых контрактов на покупку продукции у предприятия. По истечении этого срока американцам будет запрещено вести дела с компанией, ее активы в США будут заблокированы.

Экспорт калийных удобрений из Беларуси осуществляет "Белорусская калийная компания" (БКК). Непосредственно "Беларуськалий" не занимается поставками хлоркалия на внешние рынки. Доля "Беларуськалия" в БКК составляет 48%, госмонополисту "Белорусская железная дорога" принадлежит 42% акций трейдера, государственной страховой компании "Белэксимгарант" - 10%.

Ранее санкции в отношении поставок хлоркалия из Беларуси ввел Евросоюз. Совет ЕС 24 июня принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции предусматривают, в том числе, запрет на торговлю отдельными видами калийных удобрений, нефтепродуктами, табачными изделиями, а также их транзит. В части нефтепродуктов и калийных удобрений санкции не распространяются на контракты, заключенные до 25 июня 2021 года. Между тем, санкции ЕС не распространяются на основную продукцию "Беларуськалия" - хлористый калий 60-61%, который используется для внесения в почву и производства сложных удобрений.

"Беларуськалий" является единственным производителем хлоркалия в республике, а также одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений на мировой рынок. Предприятие экспортирует продукцию через БКК в 107 стран, при этом его доля в мировом экспорте калийных удобрений превышает 20%.
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