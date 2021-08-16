+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Белорусские транспортники заработали $2 млрд на экспорте услуг

Белорусские транспортные компании нарастили экспорт услуг в первом полугодии на 19% к аналогичному периоду прошлого года, до $2 млрд. Такие данные привел сегодня, 16 августа, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в докладе для главы государства.



Министр прогнозирует, что до конца года транспортный сектор выйдет на объем экспорта $4 млрд. Авраменко напомнил, пишет Officelife.media, что почти половина (44,5%) всех услуг в стране — транспортные.

Ранее сообщалось, что Беларусь снизила экспорт транспортных услуг за 2020 год на 8,4%, до $3,7 млрд. При этом экспорт услуг грузового автомобильного транспорта составил $1,4 млрд.

С марта 2020 года транспортная отрасль столкнулась с серьезным вызовом, связанным с пандемией.

В прошлом году белорусский рынок транспортно-логистических услуг подвергся влиянию мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Объемы грузооборота и перевезенных грузов за третий квартал сократились на 7,3 и 8,4% соответственно относительно периода с января по сентябрь 2019 года. Показатели грузооборота и объемов перевезенных грузов за январь — сентябрь 2020-го продемонстрировали спад практически по всем видам транспорта, а наибольшее снижение было характерно для железнодорожного и трубопроводного транспорта.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Владимир Подгол
Спуск с горы по...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]