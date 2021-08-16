







Министр прогнозирует, что до конца года транспортный сектор выйдет на объем экспорта $4 млрд. Авраменко напомнил, пишет Officelife.media, что почти половина (44,5%) всех услуг в стране — транспортные.





Ранее сообщалось, что Беларусь снизила экспорт транспортных услуг за 2020 год на 8,4%, до $3,7 млрд. При этом экспорт услуг грузового автомобильного транспорта составил $1,4 млрд.





С марта 2020 года транспортная отрасль столкнулась с серьезным вызовом, связанным с пандемией.





В прошлом году белорусский рынок транспортно-логистических услуг подвергся влиянию мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Объемы грузооборота и перевезенных грузов за третий квартал сократились на 7,3 и 8,4% соответственно относительно периода с января по сентябрь 2019 года. Показатели грузооборота и объемов перевезенных грузов за январь — сентябрь 2020-го продемонстрировали спад практически по всем видам транспорта, а наибольшее снижение было характерно для железнодорожного и трубопроводного транспорта.