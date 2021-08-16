Белорусские транспортники заработали $2 млрд на экспорте услуг
Белорусские транспортные компании нарастили экспорт услуг в первом полугодии на 19% к аналогичному периоду прошлого года, до $2 млрд. Такие данные привел сегодня, 16 августа, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в докладе для главы государства.
Министр прогнозирует, что до конца года транспортный сектор выйдет на объем экспорта $4 млрд. Авраменко напомнил, пишет Officelife.media, что почти половина (44,5%) всех услуг в стране — транспортные.
Ранее сообщалось, что Беларусь снизила экспорт транспортных услуг за 2020 год на 8,4%, до $3,7 млрд. При этом экспорт услуг грузового автомобильного транспорта составил $1,4 млрд.
С марта 2020 года транспортная отрасль столкнулась с серьезным вызовом, связанным с пандемией.
В прошлом году белорусский рынок транспортно-логистических услуг подвергся влиянию мирового кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Объемы грузооборота и перевезенных грузов за третий квартал сократились на 7,3 и 8,4% соответственно относительно периода с января по сентябрь 2019 года. Показатели грузооборота и объемов перевезенных грузов за январь — сентябрь 2020-го продемонстрировали спад практически по всем видам транспорта, а наибольшее снижение было характерно для железнодорожного и трубопроводного транспорта.
13:16 16/08/2021
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