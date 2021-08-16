



Об этом в эфире СТВ, пишут Белорусы и рынок, рассказала председатель концерна Татьяна Лугина.





«Сегодня у нас практически все ткани изготавливаются из импортного сырья, потому что мы все понимаем, что ни хлопок не растет у нас в стране, ни шерсти нет того качества, которое необходимо, чтобы мы использовали на наших предприятиях», — сказала она.





В условиях введения санкций концерн не имел проблем с поставками хлопка, а вот с химическими средствами трудности были. Сейчас поставщиков из Германии и Швейцарии заменяют компаниями из более «лояльных» стран.





«Что касается именно сырья в части волокнистого состава, такого как хлопок, шерсть, то, в общем-то, у нас не было проблем с поставками, потому что хлопок из среднеазиатских регионов. Мы закупаем, в основном, в Узбекистане, Кыргызстане, немножко в Казахстане, индийский, турецкий хлопок. Что касается химии (красители, мягчители, специальные растворы для нанесения аппретирования ткани), в этом году были кое-какие проблемы с поставщиками химии Швейцарии и Германии», — сказала Лугина.