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«Беллегпром» столкнулся с трудностями при поставках сырья из Европы

«Беллегпром» столкнулся с трудностями при поставках химического сырья из Швейцарии и Германии для производства тканей.


Об этом в эфире СТВ, пишут Белорусы и рынок, рассказала председатель концерна Татьяна Лугина.

«Сегодня у нас практически все ткани изготавливаются из импортного сырья, потому что мы все понимаем, что ни хлопок не растет у нас в стране, ни шерсти нет того качества, которое необходимо, чтобы мы использовали на наших предприятиях», — сказала она.

В условиях введения санкций концерн не имел проблем с поставками хлопка, а вот с химическими средствами трудности были. Сейчас поставщиков из Германии и Швейцарии заменяют компаниями из более «лояльных» стран.

«Что касается именно сырья в части волокнистого состава, такого как хлопок, шерсть, то, в общем-то, у нас не было проблем с поставками, потому что хлопок из среднеазиатских регионов. Мы закупаем, в основном, в Узбекистане, Кыргызстане, немножко в Казахстане, индийский, турецкий хлопок. Что касается химии (красители, мягчители, специальные растворы для нанесения аппретирования ткани), в этом году были кое-какие проблемы с поставщиками химии Швейцарии и Германии», — сказала Лугина.
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