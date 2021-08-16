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700 млн рублей взыскали судебные исполнители за первое полугодие в Беларуси

В Беларуси каждый судебный исполнитель принимает к производству 172 новых исполнительных производства в месяц. Об этом рассказал в интервью главный судебный исполнитель Республики Беларусь Дмитрий Коваленко.


По данным Коваленко, пишет Office Life, всего в первом полугодии текущего года в органах принудительного исполнения находилось на исполнении 2 млн исполнительных производств. За 6 месяцев было открыто 970 тыс. новых исполнительных производств.

По 92% исполнительных производств взыскателями являются государственные органы и юридические лица. Должниками в 90% случаев, наоборот, являются физические лица. Требования исполнительных документов в полном объеме удовлетворены по 60% оконченных исполнительных производств. Общая сумма взысканных денежных средств — 700 млн рублей.
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