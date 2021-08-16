БелАЭС не помогла сэкономить. Беларусь на миллиард кубов увеличила импорт российского газаnewsbel.by





Согласно отчету «Газпрома», пишет Ежедневник, в первом полугодии этого года Беларусь импортировала 10,075 млрд. кубометров «голубого топлива», в основном предназначенного для обеспечения обычных теплоэлектростанций. Приходится констатировать, что запуск БелАЭС, официально функционирующей с начала ноября 2020 года, не повлиял на сокращение объемов закупок природного газа. Наоборот, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объемы импорта увеличились на более чем 1 млрд. кубов.





С этим объемом импорта Беларусь является крупнейшим покупателем «газпромовского» газа на постсоветском пространстве и входит в четверку его важнейших потребителей в мире. Впереди нашей стране по объему импорта в первом полугодии 2021 года были только Германия, Турция и Италия.





В целом в этом году «Газпром» заметно нарастил поставки газа своим потребителям.





В страны бывшего СССР они выросли с 14,737 млрд. кубов в первом полугодии 2020 года до 16,097 млрд. куб.м. в этом, в страны Восточной и Западной Европы – с 78, 936 млрд. до 96, 719 млрд. кубометров.





В Китай, который впервые вошел в топ-10 крупнейших покупателей «газпромовского» газа, экспорт увеличился с 1,57 млрд. куб.м. до 4,619 млрд. кубометров.





Топ-10 важнейших покупателей газа «Газпрома» в первом полугодии 2021г.



