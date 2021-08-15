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Synesis продолжает попытки вывести свои компании из-под санкций

Synesis продолжает бегать наперегонки с санкциями Евросоюза. Братья Шатровы и их компаньон Николай Птицын покинули список владельцев ещё одной компании, в которой участвовали. На этот раз — "Стигма Софт".

Synesis продолжает попытки вывести свои компании из-под санкций
Не так давно Еврорадио сообщало, что основатели Synesis вышли из списка владельцев своего российского филиала. Российский "Синезис" стал принадлежать только непубличному Александру Шестакову. В мае 2021 года Шестаков также стал одним из совладельцев ещё одного российского проекта компании — ООО "Камера Бион".

Теперь Шатровы и Птицын передали другим людям контроль над "Стигма Софт" (ранее эта компания называлась "Синезис Стигма"). 100% фирмы стали принадлежать "Белнефтегазу", который контролируется Алексеем Олексиным.


"Стигма Софт" — совместный проект "Синезис" и Олексина. Компания отслеживает транзитные перевозки в Беларуси. 

"Белнефтегаз" не попадает (пока) под европейские санкции, но уже попал под американские. 

Под европейскими находятся основная компания "Синезис", лично её основатель Александр Шатров и лично Алексей Олексин.

Шатров оспаривает справедливость санкций в Европейском суде.
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