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Белорусский рубль укрепляется вопреки всему. Почему?

Пятничные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже закончились заметным падением всех трех валют. Самый большой минус у евро: он потерял сразу 1,56 копейки и снова упал до почти годового минимума — 2,9345. Доллар потерял 0,77 копейки, российский рубль — 0,66 копейки.

    
Тенденция по укреплению отечественного рубля длится около месяца, несмотря ни на что. Финансовый аналитик Михаил Грачев объясняет, почему так происходит.

Эксперт считает, что причина укрепления белорусского рубля — зажатие ликвидности Нацбанком, когда предприятия вынуждены продавать валюту, чтобы купить рубли.

— Падение евро связано с оптимистическими результатами экономики США за июль. Рынок труда вырос, это дает основания для инвесторов, что Федеральная резервная система может начать сокращение стимулирования раньше 2023 года. Отсюда интерес к доллару и снижение курса евро и золота. Но инфляция в США пока остается высокой (5,4% в июле), поэтому евро немного держится.

Белорусский рубль растет к валютной корзине в условиях сильнейшего дефицита рубля на внутреннем рынке, что вынуждает реальный сектор продавать валютную выручку. В пятницу, 13 июля, объем торгов только по доллару составил 35 млн, что вдвое больше среднего дневного (15—20 млн),  — объясняет Михаил Грачев. 

По прогнозу аналитика, в августе курс белорусского рубля будет оставаться примерно таким же, без каких-то существенных колебаний.

— Высока вероятность, что август пройдет под диктовку покупателей в лице Нацбанка, который нынешний курс устраивает более чем, — подытожил эксперт.
Источник: onliner.by
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