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Международные финансовые институты отказываются от сотрудничества с Беларусью

Причина — политический кризис, который продолжается после президентских выборов-2020.



На начало 2021 года в активной работе в Беларуси были проекты на 1 миллиард долларов от Всемирного банка. Сейчас ВБ продолжает то, что уже было начато, например, проекты по борьбе с пандемией или модернизации высшего образования. «Новых проектов, которые были бы переданы на утверждение Совету директоров, сейчас нет», — ответили в банке на запрос Deutsche Welle.

Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в Беларуси около 3 миллиардов евро, в виде исключения сотрудничая даже с госпредприятиями, пишет НН. «Мы не инвестировали в новые проекты в госсекторе с начала 2020 года и не планируем делать это в обозримом будущем», — заявил представитель ЕБРР Антон Усов. Проекты с частным сектором пока продолжаются.
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