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Единый портал электронных услуг не будет предоставлять таможенную статистику

Единый портал электронных услуг с 13 августа приостановил оказание электронной услуги «Предоставление данных таможенной статистики внешней торговли», сообщает НЦЭУ.


Решение о прекращении предоставления данных принял Государственный таможенный комитет, пишет Reform.by.

Ранее Белстат перестал публиковать сведения об импорте и экспорте товаров по пяти разделам ТН ВЭД. Из публичного доступа убрали данные о внешней торговле минеральными продуктами, в том числе нефтью и нефтепродуктами, химической продукции, в том числе удобрений, а также исчезла статистика торговли продукцией машиностроения и нефтехимии.
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