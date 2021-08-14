



Решение о прекращении предоставления данных принял Государственный таможенный комитет, пишет Reform.by.





Ранее Белстат перестал публиковать сведения об импорте и экспорте товаров по пяти разделам ТН ВЭД. Из публичного доступа убрали данные о внешней торговле минеральными продуктами, в том числе нефтью и нефтепродуктами, химической продукции, в том числе удобрений, а также исчезла статистика торговли продукцией машиностроения и нефтехимии.