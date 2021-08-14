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Фемтех-стартап из Беларуси привлек $500 тыс.

Фемтех-стартап Mami.chat привлек $500 тыс. от группы частных инвесторов. Среди тех, кто вложил в проект деньги, — совладелец российской сети клиник «Мать и дитя» Владимир Соловьев.

 


Mami.chat помогает организовать консультации с врачами для женщин и позиционирует себя как «женская цифровая клиника», пишет Officelife.media со ссылкой на Forbes. Основательница стартапа Мария Рудник говорит, что задача проекта — «перевернуть представление людей о телемедицине и максимально внедрить ее в повседневную жизнь».

Компания зарегистрирована в Беларуси. Релиз приложения состоялся в мае. Сейчас команда стартапа дорабатывает функционал и делает работу над ошибками, поэтому пока приложение не монетизируют. В прошлом году Mami.chat уже привлек $180 тыс. от частных инвесторов.

Разработчики сообщают, что за два месяца Mami.chat получил от женщин более 3 тыс. вопросов о здоровье. На них бесплатно ответило более 20 врачей, которые сотрудничают со стартапом. Каждый день приложение активно использует около 1 тыс. человек.
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