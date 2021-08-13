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Витебской области опять угрожает африканская чума свиней

Эта угроза связана с сезоном массового посещения лесов населением для сбора дикорастущих ягод и грибов.

Фото pixabay.com

Дело в том, что от АЧС до сих пор нет вакцины, а дикие свиньи, обитающие в лесах, являются переносчиками заболевания. Поэтому грибники могут принести заразу своим хрюшкам из лесу, пишут ННВ со ссылкой на газету «Міёрскія навіны» со ссылкой на главного ветврача Миорского района Александра Кезика.

Для ухода за животными рекомендуется использовать специальную одежду и обувь. По возвращении из леса необходимо обязательно переодеться перед контактом с домашними свиньями.

В случае обнаружения примет заболевания (красно-фиолетовые пятна на животных, повышение температуры) или гибели свиней, необходимо сразу обращаться в государственную ветеринарную службу и уведомить сельсовет, предупреждает издание.
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