







Представители организации уточнили, как формируется размер пенсии. Меркель регулярно избиралась членом бундестага с 1990 года. Параллельно она работала в правительстве экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля, пишет Office Life. Нынешнюю должность фрау Меркель занимает почти 16 лет.





Ангеле Меркель могут выплачивать пенсию в 65% от депутатской зарплаты, которая сейчас около €10 тыс. Но общая сумма будет сформирована с учетом прибавки за высший государственный пост. Например, ее предшественник Герхард Шредер, который проработал канцлером всего семь лет, ежемесячно получает доплаты около €6,5 тыс.





В качестве экс-канцлера ФРГ она сохранит за собой право на собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем. Такое бюро для Шредера обходится Берлину в €500 тыс. в год.





В конце сентября в Германии выберут нового канцлера. У Меркель к тому моменту завершится четвертый канцлерский срок, на пятый она не стала выдвигать свою кандидатуру, о чем заявила в начале июня.