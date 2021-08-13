



Беларусь будет полностью готова к перевалке удобрений через альтернативные порты, в том числе российские, заявил премьер-министр Роман Головченко во время поездки в Новогрудок (Гродненская область).





Он отметил, пишет Sputnik, что Минск о решении Литвы никто официально не уведомил, а сам глава правительства узнал об этом из СМИ.





"Готовились и прорабатывали альтернативные маршруты поставок белорусских удобрений", - цитирует Головченко госагентство БелТА.





Премьер добавил, что Беларусь сейчас плотно работает с российскими партнерами по этой теме, специалисты изучают маржинальность при отгрузке и другие логистические тонкости. Среди рассматриваемых вариантов – порты в Мурманске и Ленинградской области.





Роман Головченко считает, что проблем с российскими коллегами возникнуть не должно, поскольку работа по этому направлению ведется давно. Кроме того, стороны могут договориться и на специальные тарифы по железнодорожным перевозкам, которые будут компенсировать увеличение дальности перевозки.

"Работа ведется интенсивно, поэтому к декабрю, когда, как нас оповестили, прекратят транспортировку, мы будем полностью готовы к перевалке удобрений через альтернативные точки", - резюмировал он.

Что не так с экспортом через Литву?

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что экспорт через Литву белорусских калийных удобрений, производители которых попали под санкции США против Минска, остановится в декабре этого года. Речь идет о "Беларуськалии". Также, по его словам, в ближайшие месяцы предприятия начнут постепенно сокращать объем транзита экспорта этих удобрений – в рамках подготовки к полной его остановке.





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По подсчетам белорусской стороны, если Литва примет такое решение самостоятельно, то потери выручки для нее составят порядка 100 млн евро.

Перенос транзита в Мурманск

Александр Лукашенко, комментируя заявления Евросоюза и, в частности Литвы, о возможном перекрытии транзита белорусских калийных удобрений через свои морские порты, заявил, что Минск перенаправит этот объем в порты Мурманска, после чего "по Северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай, это наш основной рынок, и в Индию".





В феврале 2021 года Россия и Беларусь подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через порты РФ. Документ предусматривает перевалку предприятиями Беларуси более 9,8 миллиона тонн грузов в морских портах РФ на Балтике в 2021-2023 годах. Речь идет о таких грузах, как мазут, бензин и масло.





В свою очередь власти Мурманской области, комментируя это заявление Лукашенко, заявили, что готовы предложить "максимально выгодные" условия для транзита калийных удобрений из Беларуси.





"Безусловными нашими плюсами являются незамерзающий порт и уникальные арктические льготы", — отметил губернатор региона Андрей Чибис.