В Беларуси планируют вырастить около 700 тонн арбузов в 2021 году

Площадь под бахчевыми культурами в 2021 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянских и фермерских хозяйствах составляет более 50 га, планируется произвести около 700 тонн арбузов, сообщается в Telegram-канале министерства сельского хозяйства и продовольствия.