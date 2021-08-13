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В Беларуси планируют вырастить около 700 тонн арбузов в 2021 году

Площадь под бахчевыми культурами в 2021 году в сельскохозяйственных организациях и крестьянских и фермерских хозяйствах составляет более 50 га, планируется произвести около 700 тонн арбузов, сообщается в Telegram-канале министерства сельского хозяйства и продовольствия.


Отмечается, пишет Смартпресс, что основное выращивание арбузов сосредоточено в ОАО "Радостовский" Дрогичинского района – 13 га, КФХ "ДжерАгро" Мостовского района – 10 га, ЛПХ Игорь Гринько Гомельского района – 8 га, ОАО "Рассвет им. К.П. Орловского" Кировского района – 5 га.

В министерстве также показали арбуз урожая 2021 года, его вес составляет 13 кг.
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