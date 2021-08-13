



Рис входит в список социально значимых продуктов. Цены на него было запрещено поднимать с 24 февраля, передает Еврорадио. Начиная с 1 марта рост цен на товар не должен был превышать 0,2% за месяц.





В июле власти разрешили поднять цены на рис — не более чем на 4% по сравнению с 28 февраля. Поднимать цены могли как поставщики, так и продавцы всех видов собственности. Однако срок увеличения был ограничен — до 31 июля.





Сейчас комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при правительстве продлила этот срок до 31 августа.