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МАРТ разрешил продавцам и поставщикам риса повысить на него цены

Министерство антимонопольного регулирования и торговли снова разрешило поднять цены на рис, сообщает пресс-служба ведомства.


Рис входит в список социально значимых продуктов. Цены на него было запрещено поднимать с 24 февраля, передает Еврорадио. Начиная с 1 марта рост цен на товар не должен был превышать 0,2% за месяц. 

В июле власти разрешили поднять цены на рис — не более чем на 4% по сравнению с 28 февраля. Поднимать цены могли как поставщики, так и продавцы всех видов собственности. Однако срок увеличения был ограничен — до 31 июля. 

Сейчас комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при правительстве продлила этот срок до 31 августа.
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