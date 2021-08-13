



Это второе увеличение базовой ставки в текущем году. По сравнению с прошлым годом темп роста базовой ставки в 2021 году составит 106,1%, пишет БЕЛТА.

Базовая ставка является основным элементом тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

"За январь - июнь 2021 года темп роста номинальной начисленной заработной платы работников бюджетных организаций по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составил 115,7%, реальный темп роста - 106,3%, - отметили в Минтруда и соцзащиты. - При этом в текущем году наблюдается опережающий темп роста зарплаты в бюджетной сфере над темпами ее в целом по стране (номинальный - 114,9%, реальный - 105,6%)".