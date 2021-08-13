Катерина Борнукова, академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC). "В Беларуси активно работал Всемирный банк - организация, которая своей главной целью называет ликвидацию бедности во всем мире. С нами работал МВФ, чья помощь в первую очередь нацелена на макроэкономику и на поддержание стабильности - фонд дает кредиты, которые можно потратить не на какие-то определенные нужды, а пополнить резервы", - объясняет в интервью DW, академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC).





Катерина Борнукова





вропейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который, как правило, сотрудничает с частным сектором. "До политического кризиса ЕБРР активно наращивал свое присутствие в Беларуси и даже сделал для нашей страны исключение, работая не только с частным, но и с госсектором, госпредприятиями, - говорит эксперт. - Еще до политического кризиса ЕБРР столкнулся с определенным разочарованием, потому что условием работы с госпредприятиями была их последующая приватизация, чего не произошло. Тем не менее ЕБРР все равно рассчитывал наращивать свой портфель в частных и инфраструктурных проектах в Беларуси".





Из-за политического кризиса многие из международных финансовых институтов отказались от сотрудничества с Минском - либо полностью, либо частично. На что это повлияет?

Всемирный банк: новые проекты не утверждаются

Всего Беларусь получила от Всемирного банка (ВБ) кредитов на 2,1 млрд долларов, еще 31 млн - гранты. На начало 2021 года в активной работе были проекты на 1 миллиард долларов, приводит цифры Катерина Борнукова. Сейчас ВБ продолжает в стране те проекты, которые уже были начаты, например, связанные с борьбой с пандемией, модернизацией высшего образования





"Наша цель - помочь рядовым белорусам повысить уровень жизни и улучшить доступ к основным услугам, что особенно важно в условиях пандемии коронавируса и экономического спада, - отмечается в ответе Всемирного банка на запрос DW. - Мы контролируем и проверяем все наши проекты, чтобы убедиться, что средства расходуются на цели проекта и приносят пользу людям, которые в них нуждаются. Новых проектов, которые были бы переданы на утверждение Совету директоров, сейчас нет".





"Если мы сейчас посмотрим на перечень действующих проектов Всемирного банка, то увидим проекты в здравоохранении, образовании, экологии. Это не те вещи, которые пытались делать раньше, - страновую программу, экономическую - то, что делалось в кооперации с правительством", - добавляет Борнукова.

ЕБРР: только частный сектор

ЕБРР с начала своей деятельности в Беларуси инвестировал почти 3 миллиарда евро. Большинство проектов банка - в частном секторе, однако банк финансировал и реконструкцию дорог, проект по очистке воды. Пика инвестиции достигли в 2019 году, когда проекты ЕБРР оценивались в 400 миллионов евро, в планах было наращивать сотрудничество до 500 миллионов в год.





"В сентябре 2020 года банк ясно дал понять, что он концентрирует свою деятельность исключительно на проектах частного сектора, где есть явные преимущества для малых и средних компаний, женщин-предпринимателей и молодых специалистов, - указыват представитель ЕБРР Антон Усов. - Мы по-прежнему считаем, что развитие частного сектора в конечном счете приведет к улучшениям в обществе. Мы не инвестировали в новые проекты в госсекторе с начала 2020 года и не планируем делать это в обозримом будущем".





Усов добавил, что ЕБРР по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающимся ухудшением ситуации в Беларуси и действиями властей: "Мы призываем к уважению прав человека и свободы слова в стране. С момента спорных президентских выборов в августе 2020 года мы настоятельно призываем власти продолжать всесторонний национальный диалог".

МВФ: Беларусь может получить миллиард долларов

Международный валютный фонд планирует выделить 192 странам средства для борьбы с пандемией коронавируса. В список попала и Беларусь. После того, как решение вступит в силу, страна может рассчитывать почти на миллиард евро.





"Раздаются не деньги, а специальные права заимствования, которые гораздо менее ликвидны, чем живые деньги, - подчеркивает Катерина Борнукова. - Они зачисляются в золото-валютные резервы, цифра виртуально вырастет, но реально это не будет значить, что нам легче станет платить по долгам, только если кредиторы согласятся их принимать". Эксперт напоминает, что в 2009 году МВФ уже проводил раздачу прав заимствования, их в том числе получала и Беларусь: "В Беларуси они до сих пор лежат в резервах, несмотря на то, что в 2011 году был валютный кризис, мы не смогли этими специальными правами воспользоваться".





Сейчас средства выделялись не для того, чтобы помочь конкретно Беларуси. Это международная программа, которая призвана поддержать мировую экономика во время ковидного кризиса. В МВФ есть процедуры, по которым принимают решение, подходит страна под программу или нет. Беларусь пока подходит.





"Не возникнет ли другая ситуация в текущем месяце, мы не знаем, - говорит Катерина Борнукова. - То, что США прописали возможность ввода санкций против белорусского правительства, а также конкретно Национального банка, - настораживающий сигнал. Не обязательно, что он к чему-то приведет, но это негативный момент".

Важна ли поддержка фининститутов для Беларуси?

"Всемирный банк и ЕБРР дают деньги на проекты развития, которые совмещены с технической помощью. Если мы проанализируем инвестиции ЕБРР, то увидим много проектов поддержки бизнеса, которые были очень успешны. ЕБРР вкладывался в компании, которые потом очень быстро росли, в том числе благодаря этой поддержке", - продолжает Борнукова.





То же касается Всемирного банка. Организация может не просто выделить деньги на реформы в здравоохранении, а привлечь к этой реформе людей, которые имеют опыт реформирования в среде электронного здравоохранения во всем мире. "Мне кажется, тут потеряно гораздо больше, чем просто деньги", - считает эксперт.





ЕБРР также вкладывал и планировал вкладывать деньги в инфраструктурные проекты. "Для нашего бюджета и сто миллионов долларов существенные деньги. А учитывая то, что на инфраструктурных проектах бюджет экономит, в первую очередь, чтобы не снижать зарплаты бюджетникам, пенсии и так далее, отсутствие инфраструктурной поддержки - это достаточно болезненно и ощутимо", - резюмировала Борнукова.