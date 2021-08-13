+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Украина может отказаться от беларуских нефтепродуктов из-за проблем с расчётами

После того как США, Великобритания и Канада заявили, что вводят санкции против белорусского госсектора, компаний и физлиц, в экспертном сообществе появились мнения, что Украина может отказаться от белорусских нефтепродуктов. А это основной рынок сбыта продукции белорусских НПЗ.

Украина может отказаться от беларуских нефтепродуктов из-за проблем с расчётами
Еврорадио узнало у украинских экспертов, настроен ли бизнес отказываться от сотрудничества с Беларусью и что может ускорить этот процесс.

В 2020 году 45,2% экспорта всех белорусских нефтепродуктов пришлось на Украину. При этом 86% выручки от продажи битума и 88% от нефтяных газов тоже пришло от наших южных соседей (в данных Белстата эти продукты не входят в позицию “Нефтепродукты”).
 

“Упоминание Беларуси — основание заблокировать платёж”

Из-за санкций белорусские НПЗ могут лишиться основного рынка сбыта, однако директор ООО “Консалтинговая группа А-95” Сергей Куюн говорит, что пока реакции рынка на последние санкции нет.

— Украина будет покупать топливо в Беларуси, пока это будет возможно. Потому что это старый проверенный партнёр, логистически очень близкий, и деловые отношения серьёзные. Но участники рынка говорят, что всё время усложняется ситуация с платежами. Европейские банки отказываются пропускать любые платежи. Буквально сегодня трейдер рассказал, что любое упоминание в платёжных документах, в контрактах Беларуси — основание для того, чтобы заблокировать платёж. Не важно, в каком контексте.

Эксперт подчеркивает, что пока какие-либо ограничения вроде вторичных санкций не коснутся украинского бизнеса, покупки будут продолжаться.

— Если всё же будут проблемы, никто не захочет рисковать и оказаться под санкциями США. Пока мы видим, что активно работает и “БНК-Украина” [официальный представитель ЗАО “Белорусская нефтяная компания” в Украине. — Еврорадио]. Здесь украинские компании могут купить топливо за гривны. Без валютных платежей. Пока возможности сохраняются, но неизвестно, надолго ли.

Собеседник отмечает, что ситуация постоянно меняется.

— В один день трейдеры говорят, что вроде решили проблемы, на другой — что есть новые осложнения. 

Замену искать нежелательно, но нетрудно

В случае если проводить платежи окажется невозможно, украинскому рынку придётся искать замену белорусским товарам.

— Самая большая доля Беларуси на рынке битума — около 50 процентов. Но за последний год создана инфраструктура по морским поставкам этого продукта. Её мощности достаточно для того, чтобы заместить белорусский объём, — продолжает Сергей Куюн.

Выйдет это ненамного дороже, считает эксперт.

— Что цена по морю, что из Беларуси — примерно одинаковая. За исключением логистики. Получается, что в северной части Украины выгоднее покупать из Беларуси, а в южной части — морские поставки. Поэтому дороже будет на размер логистики, но это небольшие цифры.

Директор компании “Кантарелл Украина”, которая является крупным покупателем белорусского битума в Украине, Бекхан Эльмурзаев тоже говорит о том, что сотрудничество с Беларусью будет продолжаться, пока санкции не затронут напрямую украинских контрагентов.

— Если отказываться от поставок из Беларуси, на рынке будет турбулентность. Понадобится около месяца, чтобы переориентироваться на другие рынки, привезти ресурс в необходимом количестве.

Конечно, будет изменение конъюнктуры, если закрывается самый близкий и удобный канал поставок, который дешевле по логистике. Мы всё-таки надеемся, что Украины не коснутся санкции дальних стран. На них санкции против Беларуси не сильно повлияют. А для нашего рынка это будет проверка на стрессоустойчивость.

Своей переработки Украине не хватит

В то же время самый крупный нефтеперерабатывающий завод Украины Кременчугский НПЗ (“Укртатнафта”) заявляет, что нарастит объёмы переработки нефти. Этого тоже не хватит, чтобы покрыть потребности украинского рынка, считают опрошенные эксперты.

— На заводе были проведены работы, которые позволили увеличить переработку примерно до 60% от его номинальной мощности. Это не поможет полностью заместить белорусское топливо. Думаю, будут замещены не только белорусские поставки, но отчасти российские и морские. Поэтому не думаю, что в связи с этим будет сильное изменение долей рынка, — заключает Сергей Куюн.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Мелодыі таго веку.
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]