Еврорадио узнало у украинских экспертов, настроен ли бизнес отказываться от сотрудничества с Беларусью и что может ускорить этот процесс.





В 2020 году 45,2% экспорта всех белорусских нефтепродуктов пришлось на Украину. При этом 86% выручки от продажи битума и 88% от нефтяных газов тоже пришло от наших южных соседей (в данных Белстата эти продукты не входят в позицию “Нефтепродукты”).

“Упоминание Беларуси — основание заблокировать платёж”

Из-за санкций белорусские НПЗ могут лишиться основного рынка сбыта, однако директор ООО “Консалтинговая группа А-95” Сергей Куюн говорит, что пока реакции рынка на последние санкции нет.





— Украина будет покупать топливо в Беларуси, пока это будет возможно. Потому что это старый проверенный партнёр, логистически очень близкий, и деловые отношения серьёзные. Но участники рынка говорят, что всё время усложняется ситуация с платежами. Европейские банки отказываются пропускать любые платежи. Буквально сегодня трейдер рассказал, что любое упоминание в платёжных документах, в контрактах Беларуси — основание для того, чтобы заблокировать платёж. Не важно, в каком контексте.





Эксперт подчеркивает, что пока какие-либо ограничения вроде вторичных санкций не коснутся украинского бизнеса, покупки будут продолжаться.





— Если всё же будут проблемы, никто не захочет рисковать и оказаться под санкциями США. Пока мы видим, что активно работает и “БНК-Украина” [официальный представитель ЗАО “Белорусская нефтяная компания” в Украине. — Еврорадио]. Здесь украинские компании могут купить топливо за гривны. Без валютных платежей. Пока возможности сохраняются, но неизвестно, надолго ли.





Собеседник отмечает, что ситуация постоянно меняется.





— В один день трейдеры говорят, что вроде решили проблемы, на другой — что есть новые осложнения.





Замену искать нежелательно, но нетрудно

В случае если проводить платежи окажется невозможно, украинскому рынку придётся искать замену белорусским товарам.





— Самая большая доля Беларуси на рынке битума — около 50 процентов. Но за последний год создана инфраструктура по морским поставкам этого продукта. Её мощности достаточно для того, чтобы заместить белорусский объём, — продолжает Сергей Куюн.





Выйдет это ненамного дороже, считает эксперт.





— Что цена по морю, что из Беларуси — примерно одинаковая. За исключением логистики. Получается, что в северной части Украины выгоднее покупать из Беларуси, а в южной части — морские поставки. Поэтому дороже будет на размер логистики, но это небольшие цифры.





Директор компании “Кантарелл Украина”, которая является крупным покупателем белорусского битума в Украине, Бекхан Эльмурзаев тоже говорит о том, что сотрудничество с Беларусью будет продолжаться, пока санкции не затронут напрямую украинских контрагентов.





— Если отказываться от поставок из Беларуси, на рынке будет турбулентность. Понадобится около месяца, чтобы переориентироваться на другие рынки, привезти ресурс в необходимом количестве.





Конечно, будет изменение конъюнктуры, если закрывается самый близкий и удобный канал поставок, который дешевле по логистике. Мы всё-таки надеемся, что Украины не коснутся санкции дальних стран. На них санкции против Беларуси не сильно повлияют. А для нашего рынка это будет проверка на стрессоустойчивость.





Своей переработки Украине не хватит

В то же время самый крупный нефтеперерабатывающий завод Украины Кременчугский НПЗ (“Укртатнафта”) заявляет, что нарастит объёмы переработки нефти. Этого тоже не хватит, чтобы покрыть потребности украинского рынка, считают опрошенные эксперты.





— На заводе были проведены работы, которые позволили увеличить переработку примерно до 60% от его номинальной мощности. Это не поможет полностью заместить белорусское топливо. Думаю, будут замещены не только белорусские поставки, но отчасти российские и морские. Поэтому не думаю, что в связи с этим будет сильное изменение долей рынка, — заключает Сергей Куюн.