Курс доллара упал на 0,0093 BYN до 2,5025 BYN/USD и оказался на минимуме за 11 дней.





Курс евро обвалился на 0,0165 BYN до 2,9345 BYN/EUR. Это минимальное значение за последние 360 дней.





Курс российского рубля снизился на 0,0092 BYN до 3,4058 BYN/100 RUB.





Итоги второй недели августа 2021 на валютном рынке Беларуси

9 августа против РБ были введены существенные санкции со стороны США, Канады и Великобритании, но за период с 9 по 13 августа белорусскому рублю удалось подорожать сразу ко всем валютам и отыграть потери первой недели.





курс доллара −0,0115 BYN (−0,46%);

курс евро −0,0390 BYN (−1,31%);

курс российского рубля −0,0329 BYN (−0,96%);

корзина валют −0,89%.





Московская биржа

Банк России опустил официальный курс доллара на 10 копеек до 73,4721 RUB/USD.





Официальный курс евро на завтра снизился на 13 копеек до 86,2195 RUB/EUR. Это минимальный уровень за полтора месяца.





Итоги второй недели августа 2021 на валютном рынке России





Российский рубль завершил неделю ослаблением к доллару и небольшим укреплением к евро:





курс доллара +0,3417 RUB (+0,47%);

курс евро −0,2426 RUB (−0,28%);