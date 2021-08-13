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Шейман постарался? Беларусь построит гигантскую солнечную электростанцию в Зимбабве

Зимбабвийский президент Эммерсон Мнангагва утвердил передачу белорусам участка земли для строительства солнечной электростанции. Правда, чтобы начать процесс, необходимо подписать еще несколько межправительственных соглашений.


О том, что белорусскому инвестору решением президента Зимбабве передан участок земли и согласованы условия реализации проекта по строительству солнечной электростанции, сообщила на этой неделе министр информации, рекламы и телерадиовещания этой страны Моника Муцвангва. Это – один из четырех крупнейших инвестиционных инфраструктурных проектов, которым руководство Зимбабве придает особо важное значение, пишет Еждневник.

Согласно заявлению министра, белорусы планируют построить солнечную электростанцию установленной мощности 100 МВт в районе Нортона – небольшого городка, расположенного в 40 км от зимбабвийской столицы Хараре. Стоимость проекта оценивается в серьезные 125,5 млн долларов.

Как отметила Моника Муцвангва, функционирование возобновляемых источников энергии в течение 25 лет обеспечит белорусская независимая энергетическая компания, которая заключит соглашение о покупке электроэнергии с Зимбабвийской компанией по передаче и распределению электроэнергии.

«Электроэнергия, вырабатываемая электростанцией, будет подаваться в национальную сеть и дополнять электроэнергию, вырабатываемую тепловыми электростанциями», - уточнила министр.

Правда, для того, чтобы этот проект стартовал, необходимо, по ее словам, подписать между правительствами Зимбабве и Беларуси двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения и защите инвестиций.

О том, как называется белорусская компания, кто за ней стоит и какие источники финансирования проекта предусмотрены, в сообщении зимбабвийской стороны не говорится.

Но, напомним, что Зимбабве уже на протяжении многих лет является ответственным участком работы Виктора Шеймана, в июне 2021 года неожиданно оставившего пост управляющего делами президента Беларуси, и белорусско-американского бизнесмена Александра Зингмана. Последний с 2019 года является почетным консулом этой страны в Республике Беларусь и, судя по тому, как отреагировало руководство Зимбабве на его задержание в начале этого года на территории ДР Конго, имеет серьезный вес там.

Свое реномэ у властей Зимбабве Зингман наработал рядом успешных реализованных проектов и контрактов. В частности, руководимая им компания Aftrade DMCC является поставщиком белорусской техники в эту африканскую страну.

В первую очередь стараниями Шеймана и Зингмана Зимбабве в прошлом году вошла в шестерку крупнейших покупателей белорусской продукции на африканском континенте. 

По итогам пяти месяцев 2021 года, объем экспорта Беларуси своих товаров в Зимбабве составил свыше 9,72 млн долларов. По этому показателю Зимбабве вновь шестая (после Туниса, Анголы, Марокко, Сенегала и Египта), хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 88,3%.
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