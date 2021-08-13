



Чего ждать Беларуси

Как полагает белорусский экономист Ярослав Романчук, если страны Запада перекроют экспорт калия, нефтепродуктов, удобрения, химических товаров, древесины и цемента, а такие варианты рассматриваются, экономика окажется под сильнейшим ударом. Потери составят от 15 до 20 % ВВП.





«Для нашей экономики это будет сродни тому падению, что мы испытали после развала Советского Союза. Это мощнейший удар под дых. Не спасет ничего из того, что мы сегодня имеем», — считает он.





Так, Европейский союз является одним из главных покупателей белорусских нефтепродуктов. Что касается калийных удобрений, то, хотя основные покупатели и рынки сбыта находятся не в Европе, производители удобрений также находятся в зоне риска, в долгосрочной перспективе последствия могут быть более чем серьезными.





без 30 процентов экспорта финансовая система страны будет просто обречена, DELFI. Если Европа и США действительно, а не на уровне деклараций, решатся на широкомасштабный и скоординированный запрет закупок у Беларуси калийных удобрений и любых нефтехимических минеральных продуктов, то передает DELFI.





Чем это грозит «Беларуськалию»

Беларусь, несмотря на различные заявления, пока не собиралась отказываться от Клайпеды в пользу российских портов на Балтике. Внезапное решение нарушить цепочки поставок обернулось бы огромными потерями для «Беларуськалия».





Но если Европа сама может вытеснить экспорт калийных удобрений из Клайпеды, то белорусам ничего не останется, как перевести их на порты в Ленинградской области России. Правда, порт Усть-Луга, например, заточен на перевалку темных нефтепродуктов. А новый мощный терминал для навалочных грузов, который гипотетически мог бы удовлетворить запросы «Беларуськалия», появится там не раньше 2024 года – его строит компания «Новотранс».





Сколько потеряет Литва

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что санкции в отношении властей Беларуси могут затронуть не только нефть и химические продукты, но и табачные изделия, электроэнергию, услуги, и финансы.





Аналитики литовского Центробанка подсчитали, что если ЕС решится запустить блок ограничительных мер против белорусских экспортеров, литовский ВВП в общей совокупности сократится на 0,9%. В 2022 – на 0,5%, в 2023 – на 0,3%, в 2024 – на 0,2%.





В комитете Сейма по бюджету и финансам такие потери оцениваются как незначительные и считают, что падение будет нивелировано за счет роста экономики в целом.





Главный экономист Swedbank Нериюс Мачюлис вообще утверждает, что доля в казне, имеющая прямое отношение к товаропотокам из Беларуси, занимает лишь около 0,03%. Однако, по данным аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young, в 2019 году за счет перевалки белорусских грузов в Клайпедском порту бюджет страны пополнился на 155 млн евро, или примерно 1,4% от всех поступлений.





По итогам 2020 года в Клайпедском порту обработали около 15,6 млн тонн белорусских грузов – это больше трети (32%) годового грузооборота всей гавани. Если экспорт калийных удобрений через Клайпеду будет остановлен, многомиллионные инвестиции государства в портовую инфраструктуру и железные дороги будут утеряны.





Также порт потеряет около 17% всех сборов, а литовские железные дороги – свыше 16% всех товаропотоков. Работу могут потерять до 500 сотрудников со средней зарплатой свыше 4 700 евро.





Помимо прочего, отказ от перевалки удобрений может поставить ставит крест и на развитии Клайпедского порта как центра распределения контейнеров.





«Порт потеряет гораздо больше, чем только белорусский транзит. Почему-то все комментаторы забывают об украинском и российском транзите, который тоже идет через территорию Беларуси. Наивно полагать, что он сохранится.





Кстати, то же самое произойдет с железнодорожным транзитом в Калининград, который следует в Литву в основном через территорию РБ. Кто-то вообще задумывался о том, что он также может быть потерян? Если не весь, то большая его часть… И, наконец, в третьих. А зачем тогда эта мега-программа реконструкции Клайпедского порта на сотни миллионов евро, если исчезнут грузы, для которых вся эта реконструкция задумывалась? <…>





Читая высказывания «экспертов» о том, что, мол, белорусский груз будет замещен другим грузом, предлагаю всем задать себе один простой вопрос: если есть какой-то «другой груз», почему он до сих пор не в Клайпедском порту? Не будем себя обманывать – замены белорусскому транзиту нет», — убежден глава терминала навалочных грузов Birių krovinių terminalas (БКТ) Игорь Удовицкий.





Не только нефть и калий

Беларусь занимает 14 место среди партнеров Литвы по импорту. Для литовских участников рынка важна закупка белорусского сырья. Ключевые импортные товары – древесина, минеральное топливо, металлы и удобрения, которые в общей структуре импорта из РБ занимают 25%, 15%, 12% и 11% соответственно.





Если цепочки поставок нарушатся, часть крупных предприятий – Achema, Lifosa, Orlen Lietuva – временно столкнутся с нехваткой необходимого им сырья. Все это скажется и на ситуации в порту.





Литовский бизнес также довольно активен в Беларуси. Страна входит в топ-10 крупнейших зарубежных инвестиционных рынков для литовских предпринимателей. За всю историю двусторонних отношений литовцы инвестировали в Беларусиь 127 млн евро и создали тысячи рабочих мест в Беларуси.





В Беларуси сегодня работают с десяток предприятий с литовским капиталом, такие как «ДОЮС БелАгроБалтик» — представитель крупнейших мировых производителей сельхозтехники, мебельная фабрика «Мебелайн», деревообрабатывающий комплекс «ВМГ Индустри», строительные гипермаркеты «ОМА», «Кеско», «Сенукай», завод по производству продукции из мяса индейки «Арви», строительная компания «Алвора» и другие.





На территории Литвы работает одна из крупнейших в мире компаний по производству оптических и тепловизионных приборов Yukon AOW с белорусскими корнями.





В Литве же создано сборочное производство тракторов МТЗ и техники «Амкодор» (ЗАО «Амкодор-Балтик»). Функционирует ЗАО «Торговый дом БМЗ-Балтия», ЗАО «Белтайер» (ОАО «Белшина»), ЗАО «Трансхема» (концерн «Белнефтехим»), а также участники товаропроводящей сети – всего около 50 субъектов.





Практически все крупнейшие предприятия и концерны Беларуси работают на литовском рынке, имеют здесь представительства или филиалы. По данным Минфина, компании с участием белорусского капитала входят в топ-500 предприятий, которые платят больше всего налогов в бюджет Литвы.





Компенсация для Литвы

В Сейме Литвы заявляют, что если ЕС примет политическое решение блокировать транзит, Литва должна начать переговоры с Еврокомиссией о компенсации.





Главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас также полагает, что тяжесть потерь можно сгладить иным способом – убытки транспортников компенсируют айтишники.





«Если Литве удастся привлечь из Беларуси 3 000 IT-специалистов, они в полной мере компенсируют все возможные потери из-за замораживания экономических отношений», — сказал он.