Как сообщает Sputnik, на проблемы массово жалуются клиенты БСБ Банка, «Дабрабыта», БПС-Сбербанка, БелВЭБа, Беларусбанка, Белагропромбанка, Приорбанка и Альфа-Банка. Многим из них перестали приходить деньги из-за рубежа, пишет finanz.ru.





Как пишет Office Life, переводы «застревают» как у физических, так и у юридических лиц, причем теряются деньги не только из ЕС, но и из третьих стран.





«Если партнер, находящийся не в ЕС, переводит суммы в евро, нередко транзакции не пропускают банки-корреспонденты в Евросоюзе», - пояснил изданию представитель одной из белорусских компаний.





В пресс-службе Альфа-банка в Беларуси пояснили, что «сложности возникают» с переводами через SWIFT.

Это происходит из-за того, что у банков-посредников за рубежом, через которых совершается перевод, пока не выработаны внутренние правила работы с переводами в/из Беларуси в свете недавно введенных санкций, предположили в банке.





«Как только банки-партнеры выработают регламенты взаимодействия, проблема решится. Правда, на это может уйти несколько месяцев», - добавили в пресс-службе.





Белорусский Нацбанк комментировать ситуацию отказался, как и большинство столкнувшихся с проблемами кредитных организаций.





«Обращайтесь в коммерческие банки», - заявили Office Life в пресс-службе Нацбанке Беларуси.









Евросоюз, напомним, 24 июня объявил о введении экономических санкций против режима Александра Лукашенко за «серьезные нарушения прав человека», «жестокое подавление гражданского общества», а также принудительную посадку рейса Ryanair в Минске, которую Запад квалифицировал как воздушное пиратство.





Под санкции, запрещающие предоставлять финансирование на срок больше 90 дней, попали все белорусские банки с долей государства больше 50%, а также отдельно - дочерние структуры Беларусьбанка, Белинвестбанка и Белагропромбанка.





Лукашенко, комментируя решение ЕС, заявил, что санкции - «это их бессилие» и призвал доказать это на практике «мерзавцам по ту сторону границы».