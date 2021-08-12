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Цены на промтовары в Беларуси с начала года выросли на 10,3%

Цены на промышленную продукцию в Беларуси в июле 2021 года выросли на 1,1% по сравнению с июнем 2021 года, с начала года цены взлетели на 10,3%.



Как сообщает Белстат, цены на инвестиционные товары выросли соответственно на 1,7% и 10,1%, промежуточные товары – на 1,1% и 14,6%, потребительские товары – 0,4% и 4,0%.

Цены на сельхозпродукцию, пишет АФН, в июле снизились на 1,1% по сравнению с июнем 2021 года, с начала года выросли на 5,6%. В растениеводстве цены к июню упали на 1,7%, но с начала года выросли на 2,9%, в животноводстве – соответственно падение на 0,9% и рост на 6,2%.

Рост цен в строительстве в июле 2021 года по сравнению с июнем составил 2,8%, с начала года – 10,1%, в том числе цены на строительно-монтажные работы выросли соответственно на 4,2% и 13,3% соответственно. Цены на машины и оборудование к июню выросли на 0,6%, с начала года - на 3,7%, прочие работы и затраты соответственно – 2,9% и 9,3%.

Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта в июле 2021 года по сравнению с июнем подорожали на 0,3%, с начала года выросли на 5,1%.

Тарифы на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в июле 2021 года выросли на 0,1% к июню а также на 0,1% с начала года.
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