Adidas избавится от Reebok

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Как пишет Лента.Ру со ссылкой на Reuters, избавиться от бренда фирма решила из-за неоправданных ожиданий.





Сделка с Authentic Brands Group состоится зимой 2022 года. Представители Adidas заявили, что продажа Reebok никак не отразится на финансовых перспективах компании или на целях, которые она представила в пятилетней стратегии в марте.





В 2006 году немецкая компания выкупила Reebok за 3,8 миллиарда долларов, чтобы противостоять главному конкуренту на рынке товаров для спорта — американскому Nike. Отдает же Adidas дочерний бренд гораздо дешевле — за 2,5 миллиарда долларов — поскольку больше в нем не нуждается. Захватить рынок США удалось не за счет Reebok, а благодаря коллаборациям со знаменитостями — Бейонсе, Канье Уэстом, Фарреллом Уильямсом и другими.





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С 2016 года Adidas работала над ростом показателей Reebok. Тогда подразделение начало приносить больше прибыли, но все равно сильно отставало от основного бренда. Однако с приходом пандемии Reebok снова стал невыгодным. О намерении продать компанию сообщалось в феврале.





Authentic Brands Group принадлежит более 30 брендов разной направленности, среди которых Juicy Сouture и Forever 21. Среди акционеров американской компании инвестиционные фирмы BlackRock и General Atlantic, а также владелец торговых центров Simon Property Group.





Недавно спортивным фирмам предсказали трудности с поставками — один из крупнейших заводов по производству брендовых кроссовок вынужден был приостановить работу из-за вспышки коронавируса.







