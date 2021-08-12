



Свейн Туре Холзетер уточнил, пишет Zerkalo.io, что сейчас Yara продолжает работать с «Беларуськалием». По его словам, одна из причин, по которой компания не прекратила сотрудничество с белорусским заводом, — стремление, чтобы соблюдались права работников. Он рассказал, что с сентября прошлого года дважды был в Беларуси, общался с независимым профсоюзным движением.





Напомним, ранее Yara решила отправить своего представителя на «Беларуськалий» для мониторинга ситуации с соблюдением прав работников. В январе «Беларуськалий» заявил, что готов взаимодействовать с норвежской компанией Yara на долгосрочной основе в области промышленной безопасности и принять специалистов компании для мониторинга производственных процессов. Тогда говорилось о том, что уволенные работники могут снова быть приняты на работу, если те подадут заявления. Компания Yara называла такое решение позитивным.





Тем не менее Yara может прекратить закупки у «Беларуськалия», заявил Свейн Туре Холзетер.





— Это, конечно, не тот случай, когда я решил, что мы продолжим закупать калий в Беларуси любой ценой. Это может измениться, если появится новая информация и разработки. На всех нас влияют недавние события в этом регионе, которые носят негативный характер. Просто глядя на заголовки последних недель о том, как поступили с активистами, это производит большое впечатление.





Он пояснил, при какой ситуации компания может отказаться от работы с белорусским заводом.





— Мы можем попасть в такую ​​ситуацию, когда увидим, что то, что мы делаем, больше не приносит пользы: например, что независимое профсоюзное движение хочет, чтобы мы ушли, а затем мы уходим. Пока что будем, но это оценка (нынешней ситуации. — Прим. ред.), которую мы должны делать каждый день.





Завтра Свейн Туре Холзетер намеревается встретиться со Светланой Тихановской, которая прибыла в Осло.





Напомним, «Беларуськалий» попал под новые санкции США. Ранее белорусские калийные удобрения угодили под санкционный список ЕС. Но американские санкции начнут работать с 8 декабря. А секторальные санкции ЕС в отношении Беларуси затронули калийную отрасль с оговорками. Под санкции не попал хлористый калий с содержанием K2O 60% — одно из основных удобрений, которое поставляет «Беларуськалий». Еще один момент: на заключенные ранее договоры по поставкам удобрений запрет не распространяется.





Норвежская компания Yara — крупнейший мировой производитель удобрений и один из основных торговых партнеров «Беларуськалия». Белорусская калийная компания традиционно работает с ней по пятилетним контрактам. К примеру, по соглашению 2011−2015 годов БКК поставляла компании Yara более 1 миллиона тонн калийных удобрений ежегодно.



