



Согласно данным Министерства по налогам и сборам, объемы налоговых отчислений от предприятий Министерства лесного хозяйства страны только в первом полугодии составили 147,8 млн рублей. Это почти в два раза больше, пишет Ежедневник, чем получила казна от рубок и продажи леса в аналогичном периоде 2020 года (85,5 млн рублей) и почти сопоставимо со всем прошлым годом (183,4 млн. рублей). Также удельный вес Минлесхоза в доходах бюджета впервые за последние пять лет достиг 1%.





Объяснение феномену, который частично позволяет властям Беларуси компенсировать выпадающие по разным причинам доходы на нефтяном и калийном рынках, простое. Это - резко возросший в этом году объем экспорта белорусской древесины вследствие роста его мировой цены.





По данным Национального статистического комитета, экспорт в рамках раздела IX (6 знаков ТН ВЭД ЕАЭС), в котором древесина и полуфабрикаты из нее по своей стоимости близки к 100%, только за январь-май 2021 года вырос почти на 300 млн долларов. Если в этом периоде прошлого года поставки белорусской древесины за рубеж составляли около 547 млн долларов, то в текущем году они выросли до 836,4 млн долларов.





Исходя из данных Белстата, наблюдается существенный прирост практически по всем ключевым позициям.





По лесоматериалам продольно-распиленным, которых уже реализовано на сумму 284,2 млн долларов (в прошлом году в этом периоде было около 199 млн долларов), прирост продаж составил 42,8%.





Отгрузки древесно-стружечных плит (ДСП) увеличились с 73,6 до 169,1 млн долларов (на 129,9%), древесно-волокнистых плит (ДВП) - с 63,7 до 115,4 млн долларов (на 81,3%), фанеры клееной – с 42,6 до 83,3 млн долларов (на 95,6%).





Причем, за исключением ДВП, которые активно поставляются в Россию, покупатели основных объемов белорусской древесины находятся в странах Евросоюза.





Так, поставки тех же лесоматериалов продольно-распиленных на рынок Евросоюза в рассматриваемом периоде составили 241,8 млн долларов при росте 45,2%. Ключевой их потребитель Латвия нарастила закупки сразу на 162,8% и в итоге приобрела белорусских полуфабрикатов на 75,8 млн долларов. Недалеко от нее по сумме находится Литва, объемы отгрузок в которую выросли на 29,8% до 66,4 млн долларов. Крупные партии лесоматериалов проследовали в Венгрию (31,4 млн долларов, прирост 30,3%) и в Нидерланды (14,5 млн долларов, прирост – 30,3%).





Покупателям в странах ЕС предназначалась большая часть экспортированной фанеры, примерно половина ДСП и свыше четверти ДВП.





Фанеры клееной в ЕС было поставлено на сумму 56,2 млн долларов (прирост 130,2%), ДСП – на 82,2 млн долларов (прирост 160,2%), ДВП – на 41,5 млн долларов (плюс 76,1%).





Ключевыми покупателями фанеры стали резиденты Польши, нарастившие закупки на 86,3% до 18,5 млн долларов. Вторым по значению рынком была Германия, отгрузки в которую выросли в 7,1 раза до почти 9 млн долларов.





ДСП белорусского производства на самую большую сумму купили тоже зарегистрированные в Польше компании. Поставки в эту страну составили почти треть от всего экспорта по этой позиции – 57,8 млн долларов (прирост – 128,7%).





Рекорд по динамике среди крупных покупателей также связан с ДСП – в США было отгружено плит на сумму 23,7 млн долларов, что в 2236 раза (!) больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. В 53 раза вырос экспорт ДСП в Венгрию (до 12,8 млн долларов) и в 18 раз – в Латвию (до 11,8 млн долларов).





Крупнейшим евросоюзовским покупателем ДВП тоже стала Польша и ее резиденты. В январе-мае 2021 году на ее рынок было поставлено ДВП на сумму 18,9 млн долларов, что на 38,1% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. В 3,1 раза (до 9,3 млн долларов) выросли отгрузки этого вида продукции в Литву.



