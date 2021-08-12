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Норвежская Yara не давала комментариев по поводу сотрудничества с "Беларуськалием"

Yara не давала комментариев по поводу сотрудничества с «Беларуськалием».

Норвежская Yara продолжит покупать удобрения у "Беларуськалия", сообщили сегодня  многие СМИ со ссылкой на интервью главы концерна Свейна Торе Холзетера телеканалу NRK

Однако, как выяснилось, Yara не давала пока комментариев по поводу сотрудничества с «Беларуськалием». 

Недорозумение случилось из-за того, что телеканал NRK сейчас широко освещает визит Светланы Тихановской в Норвегию — на сайте, в том числе, есть материалы с пресс-конференции Тихановской и фото с главой МИД страны. 

Упоминает канал и о встрече с Холсетером в пятницу, ссылаясь при этом на его старые комментарии, сделанные по итогам видеоконференции с Тихановской. 

Сейчас же директор Yara говорит, что с нетерпением ждёт очной встречи с Тихановской.
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