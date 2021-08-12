Однако, как выяснилось, Yara не давала пока комментариев по поводу сотрудничества с «Беларуськалием».

Недорозумение случилось из-за того, что телеканал NRK сейчас широко освещает визит Светланы Тихановской в Норвегию — на сайте, в том числе, есть материалы с пресс-конференции Тихановской и фото с главой МИД страны.





Упоминает канал и о встрече с Холсетером в пятницу, ссылаясь при этом на его старые комментарии, сделанные по итогам видеоконференции с Тихановской.





Сейчас же директор Yara говорит, что с нетерпением ждёт очной встречи с Тихановской.











