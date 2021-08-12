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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Олимпиада Запрет полетов Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

После наезда Лукашенко на ЕРАМ основатель компании провел онлайн-встречу с сотрудниками

Лукашенко обвинил основателя ІТ-компании Аркадия Добкина в финансировании протестов и связях со спецслужбами. Добкин заявил, что такой комментарий «нельзя назвать приятным».

Накануне он ответил на вопросы озабоченных работников, которые спрашивали, будет ли EPAM уходить из Беларуси, будет ли помощь сотрудникам при форс-мажорах, например, при необходимости срочной релокации.

«Он отвечал, что пока компания не собирается уходить из Беларуси, он не думает, что будут сильно мешать работать и не будет возможности выплачивать зарплаты, — пересказал @nashaniva один из участников встречи. — Сказал, если что-то «такое» будет, то есть запасной план, смысл которого нам не довели. Но заверили, что помощь будет во всех вариантах развития событий».

Напомним, EPAM является крупнейшим резидентом Парка высоких технологий.
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