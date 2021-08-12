Столь значительное увеличение прибыли, впрочем, не связано с улучшением доходности от финансовой деятельности банков, а объясняется формальными причинами: банки возвращают средства из резервов, направляя их в прибыль.





Наиболее наглядно это видно по Банку развития. Его чистая прибыль за первую половину 2021 года составила 192,1 млн. рублей против 73,3 млн. рублей за первую половину 2020 года.





Однако чистые процентные доходы банка, которые составляют подавляющую часть его денежных поступлений, выросли всего на 11,4 млн. рублей и достигли 163,96 млн. рублей. Зато банк забрал из резервов в чистом выражении за полугодие 47,8 млн. рублей, хотя за первую половину 2020 года он пополнил резервы на 79,6 млн. рублей.





Изменение потока средств в резервы объясняется, по-видимому, улучшением финансового состояния белорусских предприятий, в связи с чем снизились риски их кредитования и необходимость в резервировании средств.





Примерно таким же образом, как Банк Развития, в текущем году действуют и коммерческие банки. Фактически созданный ими резерв по активам, подверженным кредитному риску, в июле увеличился по сравнению с июнем, но всего на 5 млн. рублей — до 4 667 млн. рублей. А с начала года данный параметр сократился на 89 млн. рублей. В то же время, за первую половину 2020 года резервы увеличились на 682,9 млн. рублей.





Чистая прибыль белорусских коммерческих банков за январь—июнь текущего года составила 762,5 млн. рублей против 423,5 млн. рублей за аналогичный период 2020 года. Таким образом, сумма чистой прибыли с чистыми изменениями резервов в текущем году даже сократилась по сравнению с прошлым годом, то есть чистые доходы коммерческих банков снизились.





Тем не менее формально дела в банковской системе идут лучше. Рентабельность нормативного капитала за полугодие достигла 5,9% против 3,8% по итогам первой половины 2020 года. А рентабельность активов увеличилась до 0,8% с 0,5% соответственно.





Активы, подверженные кредитному риску, в июле 2021 года снизились по сравнению с июнем на 279,9 млн. рублей и составили 69 820,2 млн. рублей. С начала года данные активы сократились на 1,77 млрд. рублей.





При этом необслуживаемые активы за полугодие увеличились на 8,1 млн. рублей — до 3 465,2 млн. рублей. За месяц они сократились на 92,2 млн. рублей, что отражает, по-видимому, улучшение финансового состояния белорусской экономики и сокращение активов, подверженных кредитному риску.





Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, в июле текущего года составила 5% против 5,1% в июне текущего года и июле 2020 года.





В июле продолжился рост нормативного капитала коммерческих банков, продолжающийся третий месяц подряд. За месяц он поднялся на 75,6 млн. рублей и достиг 13 317,9 млн. рублей. С начала года капитал увеличился уже на 1 084,8 млн. рублей, что в несколько раз превышает увеличение капитала за первое полугодие 2020 года.





Увеличение произошло, в основном, в январе текущего года и было связано с пополнением капитала государственных банков за счет государства.





Достаточность нормативного капитала белорусских коммерческих банков на 1 июля текущего года составила 18,3% против 16,8% год назад. Это довольно высокий показатель.