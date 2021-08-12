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ЕАБР: Рост белорусской экономики начал замедляться

В мае-июне рост белорусской экономики начал замедляться, отмечают эксперты Евразийского банка развития.

За это время Нацбанк на фоне возросшей инфляции вынужден был повысить ставку рефинансирования, а поддержка экономики со стороны бюджетной политики сократилась.

В апреле рост ВВП был более 7% год к году, в мае — уже около 5,3%, в июне — всего 3,8%. В итоге за полугодие рост белорусской экономики составил всего 3,3%.

«Динамика ВВП и экономических настроений может указывать на завершение периода восстановления белорусской экономики после спада прошлого года. Это в том числе проявляется в ослаблении роста промышленности, которая стала драйвером роста экономики в начале года благодаря усилению внешнего спроса», — отмечают эксперты.

Но спрос на белорусский экспорт падает, в том числе из-за санкций. А внутренний спрос не стабилен, на него влияют высокая неопределенность, замедление роста доходов населения и дорожающие кредиты. В итоге эксперты прогнозируют, что во второй половине года рост белорусской экономики замедлится.  
Источник: zautra.by
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