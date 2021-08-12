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Подорожают ли квартиры к сентябрю?

Что происходит этим летом на столичном рынке недвижимости и что может изменится осенью, в том числе по ценам и кредитованию?


В комментарии Myfin.by свое мнение по этим вопросам высказала независимый эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская.

– В июне в Минске было 1350 сделок по купле-продаже квартир (при норме 1000-1100). Рынок в начале лета был очень живой, в июле произошло снижение активности по сделкам, тем не менее, минувший месяц тоже был (по ощущениям агентств недвижимости) довольно бодрый. Статистику по сделкам в июле Национальное кадастровое агентство озвучит во второй половине августа, сделки еще загружаются в базу.

В июле спрос притормозится, и связано это с двумя факторами. Первый – то, что мы вышли на ценовое плато, с апреля цена предложения пляшет между 1220 и 1240 долларами за квадратный метр – из-за хорошего спроса по весне и в первой половине лета. Второй, как ни странно, погодный – во время аномальной жары части потенциальных покупателей было просто не до сделок с квартирами.

О сделках во втором квартале

По данным Национального кадастрового агентства, всего за второй квартал было совершено 3 409 сделок купли-продажи. Это на 12% больше, чем за первый квартал 2021 года и на 39% больше, чем за второй квартал 2020 года. Средняя доля сделок купли-продажи на первичном рынке во втором квартале этого года составила 17,3%.

Чего ждать в августе и осенью?

Как всегда, все зависит от платежеспособности населения (и кредитной поддержки этой платежеспособности). Цены вряд ли будут заметно снижаться, потому что рынок инертный. Продавцы запомнили, что все шло неплохо по весне и в начале лета, поэтому значительного снижения стоимости квартир ожидать не стоит, даже если спрос в августе просядет вдвое.

А спрос могут поддерживать слухи о том, что в сентябре жилье подорожает из-за роста цен на стройматериалы. И вроде логика подсказывает, что повышение стоимости стройматериалов к существенному подорожанию привести не может. Рынок это проходил не раз в периоды девальвации – цены в валютном эквиваленте застройщики не повышали, снижали свою прибыль. Потому что резкое повышение цен останавливает продажи. Но нервная реакция покупателей на слух о грядущем подорожании может активизировать часть покупателей.

Что будет осенью с кредитованием, также пока не ясно. Кредиты на вторичку и партнерские программы, еще существующие на первичном рынке, пока не свернули, но экономисты говорят о том, что это может случиться в любой момент. Обычно, когда кредитование сворачивается, рынок недвижимости замирает, количество сделок падает и следом (через 2-4 месяца) падают цены.

Пока мы не знаем, будут осенью кредиты или нет. Кредитование у нас директивное, банки соблюдают рекомендации регулятора. Разрешат ли банкам свернуть кредитование или поднять ставки до запретительного уровня – предсказать сложно. Но точно нет экономических предпосылок к удешевлению кредитов или увеличению количества кредитных программ.

Так что рынок недвижимости пока пребывает в подвешенном состоянии, когда никто не может спрогнозировать, что будет. Но и кардинальных изменений в ближайшие пару месяцев, вроде падения цен на 5-10% или роста цен на 5-10% в реальных сделках, ожидать не приходится.

Как уже сообщалось, в первом квартале Беларусбанк и еще несколько банков начали кредитовать покупку жилья на вторичном рынке. И хотя условия не очень привлекательные, но одолжить у банка 5-10 тысяч долларов (в рублях) могут позволить себе многие, отметила ранее в комментарии Myfin.by Наталья Литовская.

О ценах в столице

На первичном рынке во втором квартале текущего года в Минске зафиксирован рост средней цены квадратного метра жилья в долларовом выражении. Так, по данным Национального кадастрового агентства, средняя цена на 1-комнатные квартиры выросла на 0,8% (в сравнении с первым кварталом года) и составила 1 320 долларов за один квадратный метр. Средняя цена на 2-комнатные квартиры увеличилась на 3,2% до 1 290 долларов за «квадрат», а на 3-комнатные – на 7% до 1 220 долларов за квадратный метр.

На вторичном рынке существенного колебания цен не отмечено. Так, средняя цена на 1-комнатные квартиры не изменилась – $1 360 за 1 кв. м, на 2-комнатные – выросла на 0,8% и составила $1 240 за 1 кв. м, на 3-комнатные повысилась на 2,7% до $1 160 за 1 кв. м.

Что в итоге?

Средневзвешенные цены на квартиры на первичном рынке во втором квартале 2021 года установились на уровне 1 312 долларов за квадратный метр; на вторичном рынке – 1 280 долларов.

При этом на первичном рынке в домах эконом-класса квадратный метр в среднем стоит менее 1100 долларов. В домах престиж-категории – 1700.

На вторичном рынке самые дешевые метры – в старом (панельном) жилом фонде, в квартирах, давно не видевших ремонта. Сейчас там в среднем метр стоит от 1090 (в трехкомнатных) до 1245 долларов (в однокомнатных квартирах).
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