







Сегодня в официальной группе компании «БЕЛАЗ» появилась информация о запрете разглашать коммерческую тайну предприятия не только во время работы, но и спустя 5 лет после увольнения. Юрист объясняет, законно ли это и относится ли к таким сведениям размер зарплаты, передает moyby.com со ссылкой на onliner.by.





«Сведения, составляющие коммерческую тайну нашей компании, запрещается разглашать и предоставлять без письменного разрешения генерального директора ОАО „БЕЛАЗ“, его заместителей и помощников, генерального конструктора — начальника НТЦ имени А. Н. Егорова как в период трудовых отношений с ОАО „БЕЛАЗ“, так и в течение 5 лет после их окончания», — говорится в сообщении.





Также руководство сообщило, что утвердило перечень сведений, составляющих коммерческую тайну. Они затрагивают «организационно-управленческую, производственную, плановую, финансовую, коммерческую и научно-техническую деятельность предприятия».





Что по этому поводу говорят юристы?





— Срок неразглашения конфиденциальной информации может не ограничиваться рамками трудового контракта, а выходить за его пределы. У кого-то это 5 лет, а у кого-то и все 10, — объясняет юрист Светлана Семенихина. — Но нужно сделать оговорку, что работник, который подписывает соглашение о неразглашении коммерческой тайны, должен четко понимать, какие сведения ему нельзя разглашать. Не может быть коммерческой тайной общедоступная информация (например, которая есть на сайте компании). Камень преткновения во многих случаях — это размер зарплаты. Часто его запрещают разглашать, но эксперты по трудовому праву говорят, что эти данные не могут составлять коммерческую тайну, только система ее формирования.