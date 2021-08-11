



Похоже, что все это — продолжение истории с банкротством «Трайпла» Юрия Чижа. Требования банка связаны с поручительством за другую компанию «Простора» — «Простор-трейд».









Эта компания уже фигурировала в неприятной истории с Arena City на проспекте Победителей, пишет НН. Смысл схемы был таков: у собственника имущества — Белагропромбанка, которому помещение в связи с кризисом перешло по договору обратного лизинга, — компания «Простор-трейд» брала в лизинг помещение магазина и пересдавала его другому «Простору» — «Простормаркету», который платил или меньше, или с долгой отсрочкой, в результате чего дочерняя компания загонялась в долги перед лизинговой.





В результате экономический суд Минска признал ничтожным такой договор аренды, сейчас там другой магазин.





Похоже, что история повторяется. Сейчас основное юридическое лицо «Простора» называется «Просторритейл».





Но обязанности дочерней компании, которые не могут быть погашены, составляют 37 миллионов 871 тысячу рублей. Сумма активов, которые имеет компания, — 22 миллиона 918 тысяч рублей.





Похоже, что в этой сумме должна быть недвижимость. Но какая точно — пока неизвестно.





«Пока могу сказать только то, что проводится работа, направленная на поиск имущества компании», — вкратце сказали «Нашей Ниве» в управляющем делом о банкротстве компании «Комильоре».





Получить комментарий в самом «Просторе» не удалось. Сын Юрия Чижа Сергей сказал, что «его этот вопрос больше не особо волнует».





Согласно процедуре, теперь имеющиеся активы должны быть идентифицированы и переданы банку.





Как нам известно, магазины «Простора» один за другим меняют вывески и находят новых владельцев — так, вместо ProStore в ТЦ «Горка Дом» на Каменной Горке уже осенью будет работать «Корона». ProStore не мог гасить свой долг перед банками.





«У ProStore была большая кредитная нагрузка, много строек, не очень хорошие оперативные показатели, перекрестные субсидиарные ответственности, общие залоги, к тому же неизвестно, в каких размерах деньги уходили на финансирование других проектов «Трайпла», результат закономерный», — говорит аналитик из торговых кругов.





В целом в ритейле складывается безрадостная ситуация: известно о закрытии некоторых сетей («Домашний», Biggz), а также сложной ситуации у «Виталюра» и «Евроопта».





Источники «Нашей Нивы» в ритейле считают, что отрасль столкнулась с серьезным кризисом.





«Многие оптовики какое-то время назад посчитали, что если они хороши в опте, то они будут крутыми и в рознице, начали влазить в стройки.





В результате помимо ясного маркетинга (у «Евроопта» дешевые продукты, у «Короны» — дорогие), появилось много других игроков без внятной стратегии, которые думали, что достаточно будет просто поставить оптовый товар на полке.





И это работало ровно до тех пор, как рынок не начал сжиматься в связи с политическим и экономическим кризисом. Бизнес понял, что кредиты нужно отдавать, но нечем: люди стали меньше покупать. У меня пессимистичный прогноз относительно будущего отрасли, количество участников рынка сильно сократится», — говорит аналитик.











